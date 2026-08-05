CARTAS AL DIRECTOR
Maceda en Fiestas
Existen, como non pode ser doutro xeito xa que non hai un país perfecto, moitos (e algúns graves) problemas no país. Problemas de índole moi diversa: (vivenda, paro, económicos (que afectan especialmente a clase máis necesitada), sanidade, educación…Todo elo debido a causas múltiples, unhas de índole interno (a máis grave, a total falla de sintonía entre os partidos maioritarios) outras externas ,de conxuntura internacional, contra as que pouco ou nada podemos facer.
Pero existen tamén moitas realidades positivas “Marca España”, aínda que moitos non as recoñecen ou renegan delas. A nosa diversidade cultural; a beleza ea gastronomía do país; o respecto polas diversas culturas; o apoio a comunidades ou países asoballados polos poderosos; a solidariedade entre os propios habitantes e cos países que a necesitan cando as circunstancias o demandan; as doazóns de órganos (somos o número un no ranking mundial) e outras moitas fan do pobo español un exemplo a imitar e todos deberiamos sentirnos orgullosos diso.
Manolo Romasanta Touza (Sugüeiro)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CARTAS AL DIRECTOR
Maceda en Fiestas
EL ÁLAMO
Una declaración de guerra a la innovación
CARTAS AL DIRECTOR
Problemas de agua en Gomariz
Lo último
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 6 de agosto
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 6 de agosto