Marca España

La Región

Existen, como non pode ser doutro xeito xa que non hai un país perfecto, moitos (e algúns graves) problemas no país. Problemas de índole moi diversa: (vivenda, paro, económicos (que afectan especialmente a clase máis necesitada), sanidade, educación…Todo elo debido a causas múltiples, unhas de índole interno (a máis grave, a total falla de sintonía entre os partidos maioritarios) outras externas ,de conxuntura internacional, contra as que pouco ou nada podemos facer.

Pero existen tamén moitas realidades positivas “Marca España”, aínda que moitos non as recoñecen ou renegan delas. A nosa diversidade cultural; a beleza ea gastronomía do país; o respecto polas diversas culturas; o apoio a comunidades ou países asoballados polos poderosos; a solidariedade entre os propios habitantes e cos países que a necesitan cando as circunstancias o demandan; as doazóns de órganos (somos o número un no ranking mundial) e outras moitas fan do pobo español un exemplo a imitar e todos deberiamos sentirnos orgullosos diso.

Manolo Romasanta Touza (Sugüeiro)

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