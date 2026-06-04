Trasladado un hombre herido en helicóptero y otro en ambulancia al salirse de la carretera y quedar atrapados en Os Blancos
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Dos hombres de unos 30 años resultaron heridos en una salida de vía en Os Blancos. Uno de ellos fue evacuado en helicóptero al CHUO tras quedar atrapado en el vehículo.
Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico este jueves en la provincia de Ourense. A las 16:15 horas, el 112 recibió un aviso de que una salida de vía en la carretera de Loureses, en Os Blancos, A Limia, que dejaba a dos personas atrapadas en el coche.
El vehículo, que quedó declarado siniestro total, tuvo que ser intervenido por los bomberos para excarcelar a las dos personas, de unos 30 años de edad. El conductor, vecino de Os Blancos, fue trasladado al CHUO en helicópero medicalizado, mientras que el acompañante lo hizo en ambulancia.
Las autoridades presentes describen el lugar del accidente com o una "curva normal".
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