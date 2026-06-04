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Vídeo | Un herido al salirse de la vía con su furgoneta en el Polígono de Barreiros

ENTRADA AL POLÍGONO

Una furgoneta acabó en el arcén con su conductor herido al salirse de la vía en la OU-525, justo a la entrada del Polígono de Barreiros

Vídeo | Un herido al salirse de la vía con su furgoneta en el Polígono de Barreiros | La Región

Una salida de vía de una furgoneta dejó un herido en el mediodía de este jueves, 4 de junio, a la entrada del Polígono de Barreiros, en San Cibrao das Viñas. El accidente dejó el vehículo en el arcén, entre la alta vegetación, como se aprecia en el vídeo, justo al lado del cartel que indica la entrada al polígono.

El suceso ocurrió en el kilómetro 232 de la OU-525. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias y Guardia Civil de Tráfico.

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