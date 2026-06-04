Vídeo | Un herido al salirse de la vía con su furgoneta en el Polígono de Barreiros

Una salida de vía de una furgoneta dejó un herido en el mediodía de este jueves, 4 de junio, a la entrada del Polígono de Barreiros, en San Cibrao das Viñas. El accidente dejó el vehículo en el arcén, entre la alta vegetación, como se aprecia en el vídeo, justo al lado del cartel que indica la entrada al polígono.

El suceso ocurrió en el kilómetro 232 de la OU-525. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias y Guardia Civil de Tráfico.