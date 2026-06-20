1.500 personas se presentan en Ourense las oposiciones de Educación

15 PLAZAS

El IES AS Lagoas y el IES Universidade Laboral son los dos institutos donde se van a llevar a cabo las oposiciones de Educación en Ourense donde se presentan más de 1.500 personas para tan solo 15 plazas

La Región
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Publicado: 20 jun 2026 - 09:13 Actualizado: 20 jun 2026 - 09:36
Ourensanos a su entrada en las últimas oposiciones de educación.
Ourensanos a su entrada en las últimas oposiciones de educación. | La Región

Más de 15.000 personas se presentan este sábado 20 de junio a las oposiciones convocadas por la Consellería de Educación. Estas que se celebran en 15 localidades de las cuatro provincias, ofrecen solo 1.601 plazas.

Las plazas están repartidas de la siguiente manera: 1.065 para profesores de Secundaria, 476 del cuerpo de maestros y 60 profesores especialistas en sectores singulares de FP.

El 87% de las plazas convocadas son de nuevo ingreso y el resto de promoción interna. En Ourense son 1.500 personas las que se presentan en busca de una de las 15 plazas que hay disponibles en la provincia.

Son dos los institutos que acogen estos exámenes para los que los opositores se han estado preparando durante mucho tiempo. Uno de ellos es el IES Universidade Laboral y el otro es el IES As Lagoas.

Las plazas disponibles en Ourense son las siguientes: 

  • Educación Infantil: Se asigna al IES O Couto, contando con 2 unidades/plazas
  • Educación Primaria: Se centraliza en el IES Julio Prieto Nespereira, con 2 unidades/plazas
  • Inglés (Primaria): Se ubica en el IES Ramón Otero Pedrayo, con 1 unidad/plaza
  • Francés (Primaria): También se asigna al IES Ramón Otero Pedrayo, con 1 unidad/plaza
  • Francés (Secundaria): Se gestiona en el IES Universidade Laboral, contando con 2 unidades/plazas.
  • Pedagoxía Terapéutica (PT): Se asigna al IES As Lagoas, con 2 unidades/plazas
  • Audición e Linguaxe (AL): Se establece en el IES Universidade Laboral, con 1 unidad/plaza
  • Latín: Se ubica en el IES Xesús Ferro Couselo, con 1 unidad/plaza
  • Economía: Se asigna al IES Eduardo Blanco Amor, con 2 unidades/plazas
  • Estética: Se gestiona en el IES 12 de Outubro, con 1 unidad/plaza

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