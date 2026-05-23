Más de 150.000 personas se presentan a las oposiciones en busca de una plaza pública

Un total de 152.149 personas participaron en los exámenes de oposición que se celebraron este sábado 23 de mayo para las 17.986 plazas de empleo público ofertadas por la Administración General del Estado.

Las pruebas comenzaron a las 10.00 horas en todo el territorio nacional tanto para ingreso libre como promoción interna de los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado, Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares de Informática y del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

A la anterior convocatoria, celebrada en diciembre de 2024, se presentaron 164.000 opositores (+7,3%), mientras que las plazas ofertadas eran 31.689, un 43,2% más que en la convocatoria de este año.

Del total de admitidos a participar en estos procesos selectivos, un 65% son mujeres y la mayor parte se encuentran en una franja de edad de 36 a 45 años.

Además, se han autorizado 1.872 adaptaciones de tiempo y medios para los opositores que acceden por el cupo de reserva de discapacidad del 10%. Entre las adaptaciones se encuentran lupas, tiempos alargados, barreras arquitectónicas, lenguas de signos, letras ampliadas o asistentes de lectura, entre otros.

Examen en 26 provincias

Las pruebas tuvieron lugar en 26 provincias españolas de manera simultánea. Madrid fue, con diferencia, la provincia donde más opositores realizaron el examen: 44.464.

Le siguen Sevilla (10.602), Valladolid (8.859) y Valencia (8.030). El resto de provincias donde se han convocado las pruebas son A Coruña, Alicante, Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Ceuta, Córdoba, Granada, Baleares, La Rioja, Las Palmas, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Zaragoza.