Más de 200 guardias civiles darán seguridad en el eclipse a la provincia de Ourense

El dispositivo de la Guardia Civil en Ourense durante el eclipse estará formado por más de 200 agentes.

La Guardia Civil desplegará a lo largo del territorio nacional un dispositivo especial, con motivo del eclipse solar total, que estará compuesto por más de 24.000 efectivos, de los cuales, más de 200 agentes garantizarán la seguridad en Ourense. En él participarán diferentes especialidades por tierra, mar y aire.

El objetivo es cubrir más de 660 puntos de observación situados en la demarcación del Instituto Armado, lo que supone el 84% de los identificados en España. Para ello, reforzará su presencia preventiva y visible en las principales vías de comunicación y en los accesos a los puntos de observación y espacios en los que se prevé una mayor afluencia de visitantes para observar este fenómeno histórico.

Este despliegue, señala la Guardia Civil, permitirá canalizar y ordenar los flujos de tráfico, facilitar la movilidad, prevenir delitos y garantizar una rápida respuesta ante cualquier emergencia que surja.

“La Guardia Civil afronta este eclipse solar total como un dispositivo de seguridad de ámbito nacional en el que pondrá al servicio de la ciudadanía todas sus capacidades operativas, humanas y tecnológicas para que un acontecimiento único pueda desarrollarse con normalidad, seguridad y respeto al medio ambiente”, señalan desde el Instituto Armado.

Despligue en Ourense

Concretamente, en la provincia de Ourense, en el dispositivo participarán Seguridad Ciudadana, Subsector de Tráfico, Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Servicio Cinológico, Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Unidades Fiscales y de Fronteras, equipos de aeronaves no tripuladas (Pegaso), Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía, Centros Operativos y el resto de especialidades que resulten necesarias, apoyadas por las capacidades tecnológicas del Puesto de Mando Avanzado para el seguimiento permanente de la evolución del dispositivo.

Estos efectivos estarán coordinados con la Dirección General de Tráfico, Protección Civil, servicios de emergencias, administraciones y policías con el objetivo de ofrecer una respuesta integral.

La Guardia Civil recuerda además a los ciudadanos que está prohibido encender fuego en aquellos lugares donde exista restricción, no debe aparcarse sobre vegetación seca debido al riesgo de incendio y es imprescindible mantener despejados todos los accesos que puedan ser utilizados por los servicios de emergencia.