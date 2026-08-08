El eclipse y las perseidas, un espectáculo visual en el cielo

El profesor titular del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Francisco Torcal, avanzó que el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, que se podrá observar en su totalidad en buena parte de España, será “un espectáculo visual”, más que una oportunidad a nivel científico y, entre las imágenes inéditas que dejará, estará la posibilidad de ver las perseidas o lágrimas de San Lorenzo, que coinciden con este fenómeno astronómico, de día, antes del ocaso, al no estar deslumbrados por el Sol.

“Un eclipse consiste en la ocultación de un astro por la interposición de otro”, explicó el físico. En este caso, la ocultación del Sol será total, en un acontecimiento que no se da en la península ibérica desde 1905 -en Canarias sí se vio uno en 1959-. Sí que hubo sendos eclipses en 2005 ó 1999.

El fenómeno comenzará en la costa gallega a partir de las 19:31 horas, mientras que el momento en el que el Sol quede completamente cubierto sucederá entre las 20:25 y las 20:30 horas, y concluirá con el ocaso en las Islas Baleares alrededor de las 20:30 horas. Se podrá admirar en la mayor parte de la costa cantábrica, Castilla y León, el valle del Ebro, Teruel, las provincias de Tarragona, Castellón, Valencia y las Islas Baleares. Ciudades como Madrid, Barcelona, Huesca o Santiago de Compostela quedan justo fuera de esta zona, pero el astro rey quedará cubierto a casi el cien por cien.

Un minuto y medio

Así, en los lugares más privilegedos, principalmente en el norte del país, el Sol quedará oculto durante un minuto y medio aproximadamente: “Se va a hacer de noche, estando el Sol todavía encima del horizonte. Va a ser noche completa durante ese minuto y medio”, señaló.

A ello hay que sumar la fase previa de parcialidad, con lo que los que quieran disfrutar del espectáculo deberán estar ya pendientes de las 19:30 horas, que es cuando la Luna “empezará a morder el Sol”, hasta casi una hora después, que es cuando se lo “comerá” por completo.

“La primera fase es la de mordida. La Luna empieza a entrar dentro del Sol, digamos. Sabemos que están a distancias distintas, pero es la apariencia que parece. Entonces va ocultándolo cada vez más y, cuando está a punto de ocultarse, aparecen unos destellos en el contorno, que son debidos a la luz del Sol que atraviesa entre los cráteres de la Luna”, detalló. Como colofón, cuando el astro ya está oculto, se genera un destello alrededor que lo que deja ver al final es la corona solar, “algo así como la atmósfera del Sol. No tiene atmósfera, pero sí que tiene magma y vientos por ahí que van hacia el espacio y eso es lo que se observaría cuando está completamente oculto el Sol”, precisó el físico. Según el profesor Torcal, los eclipses “son más habituales de lo que pensamos”. De hecho, suele haber entre cuatro y siete al año, aunque “no todos totales. Hay unos ciclos que son de cientos de años los cuales se van repitiendo, pero tampoco son exactamente iguales”, indicó.

El del 12 de agosto es el primero del “trío de eclipses” previstos

Para aquellos que no quieran perderse esta oportunidad única y vayan a estar en esa franja que va desde Galicia hasta Baleares, Francisco Torcal aconsejó buscar un lugar con “buena visibilidad”, sin árboles, edificios o montañas hacia donde se oculta el Sol, que “no es hacia el oeste exactamente” y se podrá ver unos días antes ya que se ocultará por el mismo sitio.

Y, lo más importante: tomar precauciones para proteger los ojos y no mirar directamente al Sol “ni un segundo”, ya que puede causar “daños permanentes en la retina”. Las únicas formas de apreciar el fenómeno astronómico con seguridad pasan por utilizar gafas de eclipse homologadas o hacerlo mediante proyección.

Este modo consiste en utilizar un tipo de cámara especial que se llama cámara de Pinhole o cámara estenopeica, compuesta por “una caja con agujerito muy pequeño que actúa de lente”, a través de la cual se forma la imagen del eclipse sobre una pantalla. Torcal apuntó que estos fenómenos eran cruciales para avanzar en la observación astronómica, pero en un momento en el que “hay telescopios observando el sol día sí y día también se han convertido más en un espectáculo visual para la gente de a pie que en algo que se aproveche de forma científica”. Los que disfrutan de este espectáculo, el 2 de agosto de 2027 habrá un nuevo eclipse, aunque sólo será total en los alrededores del estrecho de Gibraltar y en el resto de la península se verá parcialmente. El trío se completará con otro eclipse, en este caso parcial, el 26 de enero de 2028, que se verá en gran parte de la mitad sur del país.