El 40 Día da Bici aguarda un pelotón de 4.500 integrantes

La Diputación de Ourense volvía a ser el escenario escogido para la presentación oficial de la 40.ª edición del Día da Bici, prueba no competitiva en la que colabora La Región. El pistoletazo de salida será este domingo, 20 de septiembre, a partir de las 12,00 horas desde la zona de la Alameda, donde se espera reeditar una imagen de “todas las calles Coruña, Saínza y Progreso totalmente llenas de gente”, según la organización. “El año pasado tardaron 25 minutos en pasar todos por la salida”, recordaba Carlos Moure, de la Fundación ADO Moure Pro-Deporte, quien lidera la organización de la actividad con el apoyo de la Diputación de Ourense y la Xunta de Galicia.

Siempre hay que tratar de luchar para que las cosas se mantengan, porque los derechos se conquistan, no te los dan, y hay que conquistarlo año tras año"

Esta edición tendrá un sabor especial por alcanzar cuarenta años de historia promocionando el uso de la bicicleta en la ciudad. A lo largo de estas cuatro décadas, la iniciativa ha impulsado la convivencia familiar y la movilidad en la urbe. Sobre el valor de alcanzar este aniversario redondo en la defensa del ciclismo, Moure expresaba que “siempre hay que tratar de luchar para que las cosas se mantengan, porque los derechos se conquistan, no te los dan, y hay que conquistarlo año tras año”.

La prueba discurrirá por un circuito por la ciudad de 11 kilómetros de longitud, y mantiene el formato de la temporada pasada debido a los cortes de tráfico en la zona de la avenida de Portugal. La inscripción es gratuita y permite el acceso a participantes de todas las edades, estimando los organizadores una participación superior a las 4.500 personas en las calles de la ciudad. Ante la previsión de un día de calor, los asistentes dispondrán de zonas con agua, zumos y fruta para reponer fuerzas durante el recorrido. “Lo importante es que sea una fiesta, que no pase nada, que todos disfrutemos y que la gente salga a pasear”, insistió Moure, quien lamentó a su vez no ver más bicicletas el resto del año en las calles.

Lúdico, no competitivo

Moure subrató el enfoque lúdico de la jornada. “Esto es la fiesta de la bicicleta hecha para niños, para la gente de Ourense que, al igual que en estos 40 años, esperemos que vuelva a salir a la calle y lo convierta en una verdadera fiesta”. El evento se integra en el calendario de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad, por lo que vueleve a hacer hincapié en el fomento de los desplazamientos sin motor y la sensibilización sobre la seguridad vial.

Como aliciente para los ciudadanos, los primeros 3.000 asistentes recibirán una mochila con avituallamiento y una camiseta de +Deporte La Región.

Inscripción abierta hasta el sábado 19

Los ciudadanos pueden inscribirse para el Día de la Bici hasta el sábado 19 de septiembre en la carpa instalada en la calle del Paseo, con horario de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas durante la tarde.

Los interesados tienen también la opción de registrarse en la tienda Da Cunha Moure o el mismo domingo 20 de septiembre en el stand situado junto a la Diputación entre las 10,00 y las 11,30 horas. La ruta ciclista empezará y terminará en la Alameda do Concello.

Desde allí, el pelotón avanzará por vías como Progreso, Avenida Zamora, Río Arnoia, Avenida Santiago, Coruña, Pardo de Cela, Xesús Pousa, Eulogio Gómez Franqueira, Avenida as Caldas, Vicente Risco, Curros Enríquez y Sáenz Díez, cruzando además el Ponte Milenio y Ponte Nova.

Al término del recorrido, la organización celebrará un sorteo que incluye cuatro bicicletas BTT, un televisor, tres auriculares inalámbricos y tres jamones de bodega Coren. Carlos Moure reflexionaba sobre la afición a la bicicleta recordando que “tenemos un ourensano en el equipo campeón de la Vuelta”.