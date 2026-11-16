Las 64 viviendas de Cambedo da Raia se sortearán en diciembre

Las obras de construcción de las 64 viviendas de promoción pública situadas en Cambedo da Raia avanzan a buen ritmo y estarán finalizadas a principios del próximo año. Así lo confirmó la conselleira de Vivienda, María Martínez Allegue, durante una visita al lugar, donde anunció que este martes se celebrará una comisión provincial para fijar la fecha del sorteo de los inmuebles, previsto para el próximo 1 de diciembre.

Las viviendas se adjudicarán en régimen de alquiler en función de la composición de la unidad familiar y del número de habitaciones. Del total de pisos proyectados, el 40% estará reservado para menores de 36 años, una medida que responde, según destacó la titular autonómica, “a nuestro compromiso de facilitar la emancipación a nuestra juventud”.

En el procedimiento participarán todas las personas inscritas en el registro de demandantes, cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta este martes día 17. El sorteo se celebrará de manera pública ante notario en la Delegación de Ourense, un acto al que podrá asistir cualquier ciudadano interesado en seguir la adjudicación.

Martínez Allegue explicó que la convocatoria se adelanta a la entrega de los pisos porque “queremos que, tan pronto estén terminadas, ya tengamos inquilinos”. Una vez obtenido el certificado de fin de obra, se tramitarán las altas de los suministros de luz eléctrica y agua. Un paso para el que señaló que necesitan “la colaboración del Concello”, con el objetivo de que los adjudicatarios puedan entrar a vivir “lo antes posible”.

Finalmente, la conselleira expresó su deseo de contar con más terrenos para la creación de nuevas viviendas. “Ojalá tuviésemos más suelo donde poder construir aquí en la ciudad de Ourense”, apuntó Allegue. Recordó que esta parcela tuvo que comprarse a la Sareb por más de un millón de euros ante su negativa a cederla gratuitamente, aunque confió en que el desarrollo del PIA de Escorial - O Vinteún permita construir otras 1.500 viviendas, mayoritariamente protegidas.