Infancia desprotegida

El próximo 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia. Conmemora la aprobación, por la ONU, de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Este último tratado internacional, de obligado cumplimiento, es el más ratificado de la historia. Un total de 196 países lo han firmado, excepto Estados Unidos. Las incorporaciones más recientes fueron Somalia y Sudán del Sur, en 2015. Este año, el lema global es “Mi día, mis derechos, mi futuro”. El objetivo es escuchar las opiniones de los menores para construir entornos digitales más seguros, garantizar el bienestar y la salud mental, y paliar la brecha educativa.

Ni siquiera ahora podríamos marcar en el mapa un territorio totalmente seguro donde pudieran ser solo eso, niños y niñas que juegan y aprenden mientras se les quiere"

¿A qué infancia le pedimos que responda? ¿A la que se explota laboralmente en condiciones infrahumanas, negándole la posibilidad de llegar viva a un futuro? ¿A la que se asesina sin ningún tipo de remordimiento mientras se cree protegida en un centro escolar, caminando por una calle o durmiendo en su cama? ¿A la que se vende como esposa para ser violada y golpeada? ¿A la que se obliga a coger un fusil en las manos y matar para sobrevivir? ¿A la que se mata de hambre y de enfermedad? ¿Le decimos a quien tiembla con terror en los campos de refugiados, donde el invierno corroe los huesos, que el viernes es su día? ¿Le podemos pedir a las víctimas explotadas sexualmente o maltratadas cada día que nos cuenten cuáles son sus derechos? ¿Seríamos capaces de prometerle a toda esa infancia olvidada y desprotegida que tendrá un futuro? Me temo que no en este mundo. Ni en uno del futuro. Ni siquiera ahora podríamos marcar en el mapa un territorio totalmente seguro donde pudieran ser solo eso, niños y niñas que juegan y aprenden mientras se les quiere.

Los informes de la ONU y de otras organizaciones humanitarias lo dejan claro. Las cifras de las violaciones de sus derechos están creciendo en los últimos años. Ahí están los datos, pero es mucho más importante que, con valentía, fijemos la mirada en los ojos desolados, agotados y resignados que nos imploran que los veamos. Aunque, reconozcámoslo, ya no nos queremos detener mucho en ellos para no sentir el peso de la responsabilidad.

Tal vez el Día Mundial de la Infancia debería centrarse en exigir a los estados que cumplan lo firmado, demandar la aplicación inmediata de penalizaciones severas ante incumplimientos y reivindicar inversiones para que los derechos sean una realidad. Y a las sociedades reclamarles una mirada vigilante y un rechazo sin concesiones a quienes no son capaces de ver la infancia como lo que es: menores que necesitan protección para poder ser nuestro futuro. Aunque todo eso ahora suena más a cuento infantil que a realidad posible.