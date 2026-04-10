80.000 euros para proyectos de investigación del Campus Auga en Ourense

El Campus Auga lanza una nueva convocatoria de ayudas para financiar proyectos de personal investigador con trayectoria excelente. Con un presupuesto total de 80.000 euros, esta iniciativa busca captar y retener el talento, enfocándose concretamente en los investigadores adscritos al programa Ramón y Cajal en Ourense, y potenciar así las líneas de investigación estratégicas del campus.

El plazo para la presentación de solicitudes ya está abierto y finalizará el próximo 30 de abril a las 23,59 horas. Esta convocatoria se financia a través del convenio de colaboración entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y la Universidade de Vigo.

Cada proyecto seleccionado recibirá una subvención máxima de 20.000 euros, destinada a financiar la investigación durante este año 2026. Las iniciativas deberán realizarse de forma individual, con un investigador principal y un equipo proporcionado, enmarcándose en tres áreas clave: alimentación funcional, agricultura y medio ambiente, y gestión del agua termal.

Para optar a las ayudas, el investigador principal debe pertenecer al programa Ramón y Cajal (convocatoria 2024) y haber tomado posesión de su plaza en el campus de Ourense. Tampoco podrá liderar un proyecto Inou 2026 o Inou+ PosDou Campus Auga 2026. El resto del equipo deberá tener contrato a tiempo completo con la Universidade de Vigo y trabajar en las instalaciones ourensanas hasta finalizar la subvención.

Las solicitudes serán evaluadas por una comisión formada por el vicerrector del campus y representantes del comité de dirección y de expertos del Campus Auga. Se puntuará el currículum, la calidad y viabilidad de la propuesta, su impacto, el presupuesto y se aplicarán medidas de valoración positiva ante la presencia de mujeres investigadoras.