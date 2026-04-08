Ingenieros del Campus de Ourense avanzan en el futuro de las misiones a la luna

En plena misión Armetis II, el Campus de Ourense se consolida como una pieza clave en el futuro de la exploración espacial. Un equipo internacional, liderado por las Universidades de Vigo, Oviedo y Leicester (Reino Unido), ha superado con éxito las primeras pruebas de integración de un innovador sistema híbrido. Esta tecnología, que fusiona energía solar y fuentes nucleares de calor, promete ampliar significativamente la vida útil y el alcance de las misiones planetarias de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Por parte del campus ourensano, el proyecto cuenta con el talento de los investigadores Carlos Ulloa, Fermín Navarro y Uxía García, pertenecientes a la Escola de Enxeñaría Aeronáutica, al Aerospace Technology Research Group (ATRG) y al centro atlanTTic. Su labor desde Ourense ha sido completamente decisiva, encargándose de simular el comportamiento térmico del entorno espacial para garantizar la supervivencia de los equipos.

El nuevo sistema aborda un desafío mayúsculo, las noches lunares, que duran 14 días terrestres y alcanzan los gélidos -173°C. Para combatirlo, unen la energía solar con generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG), que liberan calor continuo durante décadas mediante Americio-241.

“Para que un rover sobreviva ao polo sur lunar e aos seus -173°C, deseñamos un sistema que fusiona o control térmico e o eléctrico nun só modelo dinámico”, explica Carlos Ulloa. Utilizando herramientas de simulación avanzada (ESATAN y EcoSimpro), el equipo ourensano logró que el calor residual del generador nuclear no solo aporte electricidad, sino que funcione como un escudo activo para mantener a salvo las baterías y la electrónica del vehículo durante la noche lunar. “Este logro conxunto entre España e o Reino Unido non só reforza os nosos lazos bilaterais, senón que tamén proporciona á comunidade científica mundial unha solución enerxética probada e escalable”, subraya Ulloa.

El proyecto, ensayado con éxito en el Space Park de Leicester, aúna la experiencia británica en generadores RTG y el impecable diseño electrónico de la Universidad de Oviedo, que permite alternar ambas energías. Como concluyen desde el equipo británico, esta alianza demuestra que el futuro de la conquista del espacio no pasa por elegir entre energía solar o nuclear, sino por su combinación inteligente.