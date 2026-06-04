Absuelto de agredir sexualmente a un discapacitado: no hay restos de ADN

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense exoneró a Manuel C.R. de un delito de agresión sexual a un joven con discapacidad. Esta resolución absolutoria pone fin a una intensa agenda judicial para el inculpado: tras el juicio por violación, celebrado el pasado 21 de mayo, Manuel C.R. compareció al día siguiente en otra vista distinta de la que también resultó absuelto, en ese caso por un presunto delito de malos tratos hacia su exmujer.

En el procedimiento dirimido en la Audiencia, la fiscal solicitaba para el acusado nueve años de prisión. Los hechos se remontaban a la tarde del 21 de noviembre de 2023 en la localidad de Cortegada. Según recoge la resolución, el denunciante, un vecino con un 65% de discapacidad por retraso mental ligero, acudió al domicilio del procesado tras haberle enviado varios mensajes de wasap de contenido sexual explícito.

El tribunal fundamenta la libre absolución en la falta de certeza probatoria, aplicando el principio de presunción de inocencia ante la existencia de dudas razonables. Los magistrados señalan que los análisis del Instituto Nacional de Toxicología no hallaron restos biológicos del acusado en los hisopos practicados al denunciante ni en su ropa interior.

Asimismo, el fallo destaca que las fisuras anales que presentaba el joven al ser explorado en urgencias podían deberse a múltiples factores médicos, como el estreñimiento, sin que se pudiera probar que fueran fruto de una penetración. Esta falta de evidencias físicas, sumada a las contradicciones y a la incapacidad del denunciante para ofrecer un relato libre y coherente durante su declaración judicial, han llevado a la completa exoneración de los cargos.