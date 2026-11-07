¿Sabe usted que se acaba de estrenar un documental sobre el crimen de Isabel Fuentes?

¿Sabe usted que las grandes plataformas internacionales de streaming ponen cada vez más su foco en Ourense? ¿Que se acaba de estrenar un documental sobre el crimen de Isabel Fuentes en el hospital? ¿Que La Región colaboró con en esta pieza audiovisual, con partes grabadas en su archivo y su redacción? ¿Que no es la única pieza centrada en la provincia ya que próximamente se estrenará una película inspirada en los mismos hechos?