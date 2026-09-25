La oleada de memes que invade la boda de Gomesende destapada por La Región: hasta Netflix se pronuncia

Una boda celebrada en Gomesende ha terminado dando la vuelta a las redes sociales. Lo que comenzó como un reportaje con tintes de crónica de guerra publicado por La Región sobre una celebración que acabó en una batalla campal entre familiares ha derivado en una oleada de memes, vídeos y comentarios que han multiplicado el alcance de la historia mucho más allá de Ourense.

El caso reunía ingredientes que rápidamente llamaron la atención de los usuarios. Durante la celebración se produjo una fuerte discusión familiar después de que salieran a la luz varios conflictos, entre ellos una supuesta infidelidad en el baño. A la tensión se sumó una disputa relacionada con 40.000 euros, hasta que la situación terminó degenerando en una pelea entre varios asistentes y con vajilla rota.

La publicación inicial de La Región en X comenzó a circular a gran velocidad y ya supera el millón y medio de impresiones, convirtiéndose en uno de los contenidos del periódico con mayor repercusión reciente en esta red social. A partir de ahí, la historia cobró vida propia.

De "Relatos Salvajes" a una escena de televisión

Entre los montajes que más han circulado aparece el cartel de Relatos salvajes, la película argentina formada por varias historias en las que situaciones cotidianas terminan completamente fuera de control. Un usuario sustituyó a sus protagonistas por la referencia a la boda ourensana bajo el lema "Todos podemos perder el control".

Otros recuperaron escenas de televisión perfectamente reconocibles para muchos usuarios. Uno de los vídeos utilizados muestra una comida familiar caótica, mientras otro recurre a una antigua entrevista televisiva en blanco y negro acompañada de la frase "Ya fueron tiempos", jugando con el contraste entre una boda tradicional y todo lo que terminó sucediendo en Gomesende.

Tampoco faltó el clásico meme de SpiderMan mirando a través de unos prismáticos, utilizado por un usuario para bromear con quienes volvían una y otra vez a consultar las novedades de la historia: "A ver", "A ver otra vez" y "La última, la última".

Netflix España también entra en la conversación

La dimensión alcanzada por el caso provocó incluso la reacción de Netflix España. La cuenta oficial de la plataforma compartió la información utilizando una imagen de una escena de "Aquí No Hay Quién Viva" en la que aparece la novia con un joven en el baño.

Las bromas continuaron multiplicándose con referencias a series, películas y escenas conocidas. También circuló un vídeo del programa de televisión El Chiringuito en el que se presentaba al abuelo de la boda completamente ajeno al conflicto, mientras a su alrededor supuestamente se desarrollaba el enfrentamiento entre las dos familias.

Los 40.000 euros, protagonistas de los memes

La cantidad económica mencionada en el conflicto se ha convertido además en uno de los elementos más explotados por los usuarios. Los 40.000 euros aparecen constantemente en montajes y comentarios, hasta el punto de trasladarse al fútbol.

Uno de los memes publicados simula una información del Athletic Club en la que el equipo habría rebajado la cláusula de rescisión de Nico Williams a 40.000 euros, acompañándola de una fotografía relacionada con la protagonista de la historia y la frase: "No se casa con nadie".

Otro usuario llevó la broma hasta el Deportivo de A Coruña. En Facebook apareció un montaje con jugadores blanquiazules participando supuestamente en la ceremonia, acompañado del comentario: "Las nuevas imágenes que han salido de la boda de Gomesende podrían explicar la plaga de lesiones del Coruña...".

La historia sigue generando reacciones

La viralidad ha provocado además que aparezcan vídeos atribuidos a personas supuestamente relacionadas con la celebración, comentarios sobre los diferentes protagonistas y nuevas versiones de lo ocurrido. Ahora solo queda ver cómo evoluciona una historia que parece tener un nuevo capítulo cada día.