El gasto asistencial en accidentes supuso 2,15 millones en 2025

La provincia de Ourense presentó en 2025 el mayor gasto realizado por aseguradoras en accidentes de tráfico de los últimos 4 años. Según los datos recopilados por la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa), el seguro destinó 2,15 millones de euros a la atención sanitaria en esta provincia durante el ejercicio 2025, una cifra supone un incremento del 16,1% respecto a los 1,86 millones destinados a este fin en 2022.

En términos operativos, Ourense ha pasado de registrar una asistencia cada 5 horas y 17 minutos en 2022 a una cada 4 horas y 18 minutos en 2025, lo cual permite hablar a Unespa de “una aceleración en la generación de expedientes médicos”. Solo en el último año, Orense gestionó un total de 2.034 expedientes de asistencia.

En la pública

Un rasgo definitorio de esta provincia es su dependencia de la sanidad pública. El 97,5% del gasto sanitario en Ourense se abona a hospitales y centros del Servicio Gallego de Salud (Sergas), una tasa al nivel de provincias como Soria o Teruel.

Si comparamos estos datos con el resto de Galicia, se observa una clara división entre el eje Atlántico y el Interior. Pontevedra lidera la comunidad en volumen económico y frecuencia, llegando a suponer el 4,3% del gasto total nacional en intervenciones sanitarias. En 2025, el seguro invirtió 18,53 millones de euros en esta provincia, donde se tramita un expediente cada 11 minutos y 35 segundos.

A Coruña muestra una tendencia descendente. Si en 2022 representaba el 2,32% del gasto total español, en 2025 esta cifra se redujo al 1,5%, lo que equivale a 6,46 millones de euros para atender colisiones de tráfico. Su frecuencia de asistencias también se ha distanciado, situándose en una cada 53 minutos. Por su parte, Lugo mantiene cifras similares a Ourense, con un gasto de 1,72 millones de euros y una frecuencia de una atención cada 3 horas y 29 minutos.

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