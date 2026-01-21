Los accidentes de tren en Adamuz y Gelida copan las conversaciones en la estación de Ourense: "Se nota muy poca gente dentro de los vagones"
DOS DESCARRILAMIENTOS EN 48 HORAS
El trayecto de tren en la línea ferroviaria Madrid-Ourense mantiene su ritmo habitual, aunque con menor ocupación, mientras los pasajeros muestran precaución tras los recientes accidentes ferroviarios. Dos siniestros ferroviarios en 48 horas con un total de 44 muertos, entre los que se computan dos maquinistas y el resto son viajeros.
El sistema ferroviario español trata de recobrar la normalidad en todo el territorio tras los dos accidentes mortales en Adamuz y Gelida. En Ourense, el tema ocupa las conversaciones de los pasajeros, y ya hay quienes atribuyen una posible bajada de la ocupación por la actualidad que vive el país.
El tren que cubre el trayecto Madrid-Ourense llegó esta mañana a la capital de As Burgas a las 9:36 horas previstas, aunque durante el mismo se preveía un retraso que, según Renfe, no acabó por producirse. Moncho, un viajero ourensano que realiza esta ruta con regularidad, asegura que la circulación del convoy se mantenía al ritmo habitual durante el trayecto: “No se nota una reducción de la velocidad, el tren va al ritmo habitual”, indicó, al contrario que en la línea Madrid-Barcelona donde sí se redujo.
"Muy poca gente"
El ourensano sí reconoció que en esta ocasión se mostraba más atento a las condiciones del viaje tras los accidentes de los últimos días. Además, hablaba de una ocupación estimada del 25% de los asientos (como se puede ver en la imagen principal de este artículo), lo que se sorprendió: “Se nota muy poca gente dentro de los vagones, pero quizá a esta hora es lo habitual, puesto que este viaje es el que sale de Madrid para poder trabajar en Ourense”, añadió. La compañía, por su parte, aseguró haber registrado datos "habituales".
Aunque Moncho asegura que no se sintió asustado, admite que los recientes accidentes ferroviarios han dejado una sensación de alerta entre los pasajeros. “Es inevitable que los viajeros de otras líneas tengan cierto reparo y preocupación, incluso un estado de alerta durante el trayecto”, explicó.
Las imágenes captadas durante el viaje muestran un convoy que mantiene su velocidad habitual a pesar de la lluvia de esta mañana, con la pantalla del tren indicando que se acerca a los 300km/h. Las condiciones meteorológicas, sumadas al recuerdo de los accidentes, hicieron que Moncho y otros pasajeros estuvieran especialmente pendientes de cada detalle del trayecto, desde el sonido del tren hasta el comportamiento del personal de abordo.
