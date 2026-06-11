Acepta pagar 1.050 euros por tener más de 900 fotos y vídeos de pornografía infantil en Ourense

Un joven de 24 años ha aceptado el pago de una multa de siete meses a razón de 5 euros diarios, un total de 1.050 euros de multa, por tener más de 900 fotos y vídeos con contenido pornográfico infantil "para su consumo" en Ourense.

Las partes han alcanzado conformidad en la audiencia preliminar celebrada este jueves en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, imponiéndosele además la pena de inhabilitación para cualquier oficio o actividad que conlleve contacto directo con menores durante dos años y seis meses. Asimismo, el acuerdo recoge el comiso definitivo de su teléfono móvil --que contenía los archivos-- y el abono de las costas procesales.

Según se recoge en el escrito fiscal, el 20 de mayo de 2024 el Grupo 3º de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional tuvo conocimiento de que el acusado almacenó en Google Drive 21 archivos con material de contenido pornográfico infantil.

Así, por autorización de un auto del 14 de octubre de 2024, los agentes registraron el domicilio del condenado, ocupándose, entre otros efectos, de un terminal móvil que se encontraba en la mesilla de noche de su dormitorio, y en el que se encontraron los 21 archivos con 108.164 imágenes y 1017 vídeos, de los cuales 688 imágenes y 223 vídeos recogían escenas "en las que participan menores de edad o menores con adulto en inequívocos actos de carácter sexual", que el acusado poseía "para su consumo".