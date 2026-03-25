Acusa a su amigo de abusar sexualmente de ella cuando estaba ebria en Ourense

Jesús Adolfo M.G. admitió este martes en el Penal 2 haber mantenido sexo oral con una amiga la madrugada del 26 al 27 de febrero de 2024. Aseguró que fue consentido y que, cuando ella le dijo que no quería seguir, él paró. Sin embargo, la mujer negó que prestase su consentimiento y contó que ese día había bebido y no se acuerda de nada.

La denunciante relató que lo conoció en el trabajo y a partir de ahí forjaron una gran amistad. “Éramos uña y carne”, aseguró, aunque matizó que a él no le hubiese molestado tener algo más que una amistad. El día de los hechos salió con él y bebió vino y un cubata. No recuerda nada más desde que pidió la copa y hasta que se despertó a la mañana siguiente.

Estaba desnuda de cintura para abajo y notaba molestias en sus genitales. Según su versión, le preguntó a Jesús Adolfo M.G. qué había pasado y él no le contó en ese momento que habían tenido un encuentro sexual. Días después, contó que fueron de viaje a Tenerife con una amiga en común.

Cuando se encontraban en la isla, él le dijo a la amiga: “Sé cómo sabe tu clítoris” (señalando a la denunciante). Esto derivó en una conversación entre Jesús Adolfo M.G. y su excompañera de trabajo en la que él le contó que mantuvieron sexo oral y le aseguró que fue consentido.

Ella no recuerda haber dado su consentimiento e indicó que aquella noche no estaba en sus plenas facultades debido a que había ingerido alcohol. “Fue muy duro que alguien en quien confío me hiciera lo que hizo”, aseguró.

“No bebimos tanto”

El acusado contó que la noche de los hechos se ofreció a acompañar a la denunciante a la casa de ella, pero no quería porque había discutido con su madre, por lo que al final fue al piso de él, un tercero sin ascensor. Contó que ella no estaba tan ebria y que incluso hablaron durante todo el camino. “Tampoco habíamos bebido tanto”.

Una vez en el domicilio, contó que ella consintió el sexo oral, incluso lo fue guiando, y, cuando ella manifestó que no quería seguir, él paró. Sobre el motivo de la denuncia, indicó que ella lo había intentado besar en otras ocasiones: “No quería admitir que no era solo amistad, sino que esporádicamente le provocaba estar conmigo”, aseguró.

Confirmó la conversación que tuvieron en el viaje a Tenerife y señaló que en ese momento fue cuando se enteró de que ella no recordaba nada. La Fiscalía interesa que sea condenado a dos años de prisión por un delito de agresión sexual, así como acercarse a menos de 200 metros de la denunciante y comunicarse con ella durante el mismo tiempo.