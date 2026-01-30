Acusa a su compañera de piso en Ourense de robarle joyas y estafarla

El Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años de prisión para Inmaculada Concepción P.H., acusada de aprovechar la confianza de la mujer con la que convivía en un domicilio de la ciudad de Ourense para sustraerle diversas joyas, su teléfono móvil y dinero de su cuenta bancaria. El caso será juzgado próximamente en el Penal 2 de Ourense tras rechazar ayer una conformidad ya que la inculpada niega las acusaciones. Según recoge la fiscal, la procesada residió con la víctima, M.J.L.S., en una vivienda de la avenida de Santiago entre diciembre de 2021 y febrero de 2024.

La Fiscalía relata que, en una fecha indeterminada durante dicha convivencia (hasta septiembre de 2023), la acusada, guiada por un “claro ánimo de lucro”, sustrajo del domicilio diversas joyas pertenecientes a su compañera de piso. El botín incluía una cadena con medalla, una pulsera de bebé, un collar, unos pendientes y un anillo. La tasación pericial incorporada a la causa cifra el valor de lo sustraído en 1.330 euros.

Los hechos se agravaron el 16 de septiembre de 2023. Según la acusación pública, la encausada pidió prestado el móvil a la víctima con la excusa de realizar una llamada, pero aprovechó la ocasión para vender el terminal. Cuando la dueña le reclamó el teléfono, la acusada urdió un engaño: aseguró que lo había empeñado y que necesitaba 30 euros para recuperarlo. Creyendo esta versión, la víctima le facilitó su tarjeta bancaria y el número PIN de su cuenta de ING. Sin embargo, la acusada acudió al cajero y se apropió de 100 euros, sin devolver ni el dinero ni el teléfono móvil.