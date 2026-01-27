Un joven de 25 años acumula 90 años de cárcel por 96 delitos de estafa, la última en Ourense

José Aarón R.M. cumple este domingo 26 años. No podrá celebrarlo en un restaurante, tomando una cerveza con amigos o yendo a bailar a una discoteca, ya que se encuentra preso en la prisión pontevedresa de A Lama con condenas que, como él mismo explicó , suman más de 90 años. Su historial de antecedentes penales, plagado de penas por estafas, ocupa varias páginas y desde ayer es más extenso tras añadir un nuevo reproche penal a la lista: el número 96.

Lo hizo tras admitir ser autor de un delito de estafa en la audiencia preliminar celebrada en el Penal 1 de Ourense. En enero de 2022 contactó con una mujer que tenía a la venta un móvil de alta gama por una cantidad de 1.000 euros. Ambos quedaron en el Centro Comercial de Ourense, donde José Aarón R.M. le hizo creer que le abonaría el pago mediante una transferencia. Él consiguió quedarse con el terminal, pero nunca llegó a abonar la cantidad acordada.

En su escrito, la fiscal solicitaba una pena de 15 meses de prisión para el acusado, pero tras el pacto con la defensa, representada por la abogada Mónica Víctor Torres, la petición se redujo hasta los 6 meses y un día, con los que finalmente se conformó el acusado. Además, deberá pagarle a la víctima de la estafa 1.000 euros.

Modus operandi

No es la única vez que José Aarón R.M. usó este modus operandi para cometer una estafa. En febrero de 2025, sumó dos condenas en solo un día por engaños similares con un objetivo común: conseguir un teléfono móvil sin pagarlo. En ambos casos quedó con el vendedor del terminal en un centro comercial -en una ocasión en Vigo y otra en Ourense-, donde pactó transferencias de dinero -que nunca se llegaron a efectuar- a cambio del dispositivo.

Estas estafas son parte de un largo historial de condenas para un joven que apenas tiene 25 años. Esta semana cumplirá los 26 y soplará las velas tras una nueva pena: la número 96.