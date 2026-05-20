Acusa a su ex en Ourense de gritarle desde el coche: “Que te folle bien”

La Sección Penal acogió este martes la vista oral contra Helder Ricardo F. M., acusado de un delito de quebrantamiento de medida cautelar con la agravante de reincidencia. Fue denunciado por violar la prohibición de aproximarse y comunicarse con su exesposa, increpándola en plena vía pública desde su vehículo el 12 de julio de 2024. Durante la sesión, negó los hechos descritos por las acusaciones —el fiscal y el abogado que representa a la denunciante—, posicionándose como víctima.

La perjudicada asegura que los hechos ocurrieron a las 18,00 horas, en la avenida de Portugal de Verín. El acusado se encontraba en el interior de su automóvil cuando, al circular a la altura de la biblioteca municipal, localizó a su exmujer, quien estaba sentada en un banco en compañía de su actual novio. El Juzgado de Instrucción 1 de Verín le prohibía acercarse a la denunciante o a su domicilio a una distancia inferior a los 200 metros por una anterior condena de maltrato.

La denunciante explicó que el inculpado detuvo la marcha, bajó la ventanilla y sacó las manos para comenzar a aplaudir de forma provocativa, orientando la mirada hacia ella. Al mismo tiempo, presuntamente profirió la expresión “que te folle bien”, una conducta que dejó a la víctima en estado de shock.