Acusada de engañar a un joven de 2,10 metros con un fichaje en el COB

El próximo 29 de septiembre la Plaza 2 de la Sección Penal de Ourense acogerá el juicio contra Natalia C.F., acusada de truncar la carrera de una joven promesa del baloncesto local haciéndose pasar por gestora del Club Ourense Baloncesto (COB).

La acusada contactó con la familia de Adrián G.S., un jugador nacido en 2003 que destacaba por sus 2,10 metros de altura, presentándose falsamente como gestora administrativa y ayudante del gestor deportivo del club, tal como sostiene la Fiscalía y la Acusación Particular. Para ganarse su confianza, les hizo creer en la existencia de un proyecto fantasma promovido por la Diputación de Ourense para formar a jóvenes talentos locales. A partir de ahí, tejió una compleja red de engaños que comenzó en septiembre de 2021 con la entrega de un primer contrato falso que incluía el membrete del COB y la firma falsificada del entonces presidente de la entidad, Camilo Álvarez.

Ante las dudas y los retrasos para formalizar la situación, la encausada presentó nuevos documentos vinculados a una sociedad mercantil denominada FANN S.L. y llegó al extremo de enviar un contrato laboral temporal supuestamente avalado por un notario llamado José Carlos Gómez Noguera, utilizando fraudulentamente el anagrama del Ilustre Colegio Notarial de Galicia. El propio colegio oficial certificó posteriormente que dicho notario no existe. Mientras las excusas se sucedían, el jugador continuó entrenando por su cuenta y riesgo esperando una llamada de incorporación que nunca llegó , quedando su carrera frenada en seco al creerse vinculado por unas cláusulas de exclusividad que le impidieron competir con normalidad durante cuatro temporadas, desde la 2021/2022 hasta la 2024/2025.

La farsa se derrumbó definitivamente cuando la familia, movida por las crecientes sospechas, se puso en contacto con el entonces presidente del COB, Eduardo Villar, quien les confirmó de forma tajante que la acusada no era conocida y que jamás había tenido relación alguna con el club.

Ahora, el fiscal solicita para Natalia un año y tres meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento privado , además de exigir una indemnización para el jugador de 36.480 euros a razón de 9.120 euros por cada una de las cuatro temporadas perdidas. Por su parte, la acusación particular, que representa a la familia del deportista, eleva la petición a dos años de cárcel por falsedad documental en concurso con estafa en tentativa , sumando a la causa una reclamación monetaria.