La mejor carta del COB

Me llamo Alejandro, tengo 12 años (…) y escribo porque creo que nuestro equipo, el COB, se merece un reconocimiento especial”. Así empieza la carta publicada en La Región el 17 de febrero y con la que este joven aficionado pide a la afición ourensana volcarse con el equipo en lo que resta de temporada. Su caso es un buen ejemplo de cómo la pasión por el COB va pasando el relevo en cada familia. “Mi padre ya estaba un poquito metido en el club cuando era Coren y yo en la ACB iba siempre. Hace unos años nos hicimos socios Álex y yo y ahora ya vamos los cuatro (los padres con sus dos hijos) a todos los partidos, pero lo de Álex es especial. Yo cuando iba al Pazo de niño estaba por ahí, jugando con mis amigos, pero él está súper metido y entregado al equipo”, explica Andrés, el padre del protagonista de la historia.

Fue él quien lo animó a escribir la carta para un trabajo de clase en Franciscanas. Tras el partido contra el Obradoiro, con la grada llena, Álex enfocó su carta por un grito de ánimo a Ourense, para volcarse con el equipo y que el Pazo fuese un fortín en todos los partidos. “No esperemos a que venga un rival grande para ir al Pazo, vayamos siempre a apoyar al COB, porque con nuestro apoyo somos capaces de todo”, decía Álex en su carta.

En el club la leyeron y le llegó también al equipo, que quiso darle una sorpresa. Se pusieron en contacto con el colegio, localizaron a sus padres y el sábado por la mañana fueron al Pazo, pero engañados: “Le dijimos a Álex que habían encontrado un termo de Luca (su hermano pequeño) que habíamos perdido y que íbamos a buscarlo y cuando llegamos fue algo sensacional. Para él fue un sueño y quedó encantado de cómo lo trataron Moncho y los jugadores”.

El club invitó a la familia a ver esa tarde el partido contra el Tizona en uno de los palcos VIP y eso fue la traca final: “No esperaba nada de esto y lo sobrepasó por completo. Está totalmente feliz. Los jugadores lo saludaban y al acabar volvieron a hablar con él”. Y su hermano tuvo también otra sorpresa: “Luca es un loco de Romaro Gill y lo cogió en el colo, lo subió… alucinaron”.

“Fue el mejor día de mi vida”

La carta de Álex no deja dudas de su afición al COB, pero al escucharlo transmite una pasión contagiosa. No se pierde un partido: “Yo voy a todos los partidos y los de fuera los veo por la tele”. Y explica que “empezamos yendo mi padre y yo, pero luego vinieron mi hermano y mi madre y les encantó. Ahora vamos todos juntos”.

El lunes, en la vuelta a clases, le contó a sus amigos la experiencia: “Tengo un compañero en clase, se llama Gabino, y es súper fan del COB, pero les encantó a todos. Alguno se quedó con la boca abierta y ya cuando el club puso el video ya no había duda y se lo creyeron todos”. Además, tiene las camisetas oficiales firmadas como prueba y como un recuerdo que pronto estará expuesto: “Tenemos planeado hacer un cuadro con ellas y con las fotos que hicimos, pero además un pendrive con el vídeo que hizo el club, pero por ahora están guardadas”.

Él lo cuenta como “el día más bonito de mi vida”: “En el calentamiento McDonnell, Okanu, Gill… (se los conoce a todos), vinieron a saludarnos y al acabar pasaron otra vez. Estuve todo el rato animando y creo que les di suerte”. Y confirma que Luca “está loco por Romaro. Está todo el rato por casa diciendo ‘Romaro quédate’ y el otro día se lo dijo cuando nos dieron la sorpresa”. Álex tiene otro ídolo: “Mi favorito es Isaac, es el que más me gusta”.

El COB no tiene que buscar más para su próxima campaña de márketing. Álex es su mejor baza para convencer a cualquiera de ir al Pazo y hacerse socio: “En una ciudad pequeñita como Ourense tener al COB es una locura. Es un club que no tiene el presupuesto de otros equipos, como el Obradoiro, pero se nota muchísimo el esfuerzo, las ganas de ganar y que se matan por la camiseta. Yo no sé si será por la carta, pero la gente cada vez anima más. Ir a ver al COB es una pasada y que vaya todo el mundo porque se lo van a pasar de maravilla”.

Ante terminar pide lanzar otro mensaje. Este no es la respuesta a ninguna pregunta, le sale de corazón: “Lo que me ha hecho el COB ha sido el día más bonito de mi vida y quiero darle las gracias a Gonzalo (Sueiro) y a Moncho (López), que se portaron genial conmigo, pero la verdad es que han sido todos súper majos conmigo, incluso los que solo hablaban inglés”. Y algo más: “Dile a Isaac y a Moncho que se queden mucho tiempo. Y a Rafa también porfa, Rafa también”.