Acusada una mujer de administración desleal por reducir un alquiler en Ourense

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense juzgará este martes 14 de abril a una mujer acusada de un delito de administración desleal por presuntamente reducir de forma unilateral el importe del alquiler de un inmueble, causando un perjuicio económico a la empresa propietaria.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, la acusada ejercía como administradora de la sociedad desde febrero de 2022. La empresa es titular de una nave que incluye un local principal, oficinas en un altillo y un sótano, arrendada desde noviembre de 2017 por un periodo de 15 años.

Reducción unilateral del alquiler

En 2022, la renta mensual del inmueble ascendía a 8.943,36 euros. Sin embargo, la acusada habría decidido rebajarla a 7.000 euros mensuales entre enero y junio de ese año sin el consentimiento de la propiedad.

Esta decisión, según la Fiscalía, provocó que la sociedad dejase de ingresar un total de 13.603,52 euros durante ese periodo.

Petición de pena

El Ministerio Público considera que estos hechos constituyen un delito de administración desleal y solicita para la acusada una pena de dos años de prisión, además de la obligación de indemnizar a la empresa afectada con la cantidad correspondiente al perjuicio económico causado.

El juicio se celebrará en Ourense.