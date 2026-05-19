Acusado de amenazas con pistola el presunto incendiario de Vilardevós

Tras la audiencia preliminar celebrada ayer, la jueza de la Plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense ha fijado para el próximo 20 de enero de 2027 el juicio contra Emilio F.A.. El acusado, que cuenta con un amplio historial delictivo y se encuentra en prisión provisional (en Palencia) a la espera de otro juicio por un delito continuado de incendio foresta el pasado verano en Vilardevós, se sentará en el banquillo para responder por unas amenazas con armas de fuego ocurridas en la primavera de 2024.

Los hechos se remontan al 6 de mayo de 2024 en Terroso. Según el escrito de acusación, Emilio se encontró con Julio, con quien mantenía una mala relación porque denunció a su hijo por lesiones graves. El inculpado presuntamente le profirió graves amenazas: “Fillo de puta, a ti voute a matar eu, tamén vou a matar a túa muller e o teu fillo e a cona que vos pariu”.

Sin licencia de armas

La tensión escaló cuando, según relata la fiscal, Emilio le advirtió: “Porque tú non caíches nunha silla de rodas, pero na silla de rodas voute a deixar eu”, tras lo cual sacó dos pistolas de una bolsa y efectuó disparos al aire. Se da la circunstancia de que el acusado carece de cualquier tipo de licencia de armas.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena de 22 meses de cárcel: 9 meses por un delito de amenazas y 13 meses por tenencia ilícita de armas. Además, interesa una orden de alejamiento que le prohíba acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante 21 meses.

La defensa del acusado ha adelantado una estrategia en la que cuestiona frontalmente la cadena de custodia de los restos de pólvora recabados durante la investigación. Asimismo, sostiene que la denuncia está impulsada “por motivos espurios”, argumentando que existe una animadversión previa dado que Emilio había denunciado con anterioridad al hijo del denunciante por un presunto delito de tentativa de homicidio.

Mientras afronta este proceso, sobre Emilio Fernández (ya condenado en 2018 por daños por incendio) pesa una acusación aún mayor que lo mantiene en prisión preventiva desde el 20 de agosto de 2025. Se le acusa de ser el presunto autor del incendio forestal que arrasó 587,70 hectáreas en la comarca. Según la acusación pública, el investigado recorrió la vía OU-1006 en su vehículo Mercedes, parando para aplicar fuego directamente sobre la vegetación en al menos cuatro puntos distintos entre Terroso y Soutocovo. Las llamas, avivadas por un índice de riesgo extremo, obligaron a confinar a los vecinos de Doña Elvira y el barrio de As Picotas de Vilardevós, y causaron la intoxicación por humo de un brigadista forestal. Para este segundo caso, la Fiscalía solicita una condena de 6 años de prisión por incendio forestal con la agravante de reincidencia. A esto se suma el pago de 833.786,71 euros para indemnizar a la Xunta por el coste de los trabajos de extinción.