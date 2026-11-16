El acusado de matar a un joven en los Vinos: "Estaba aturdido, muerto de miedo y me defendí"

Primera sesión del juicio con jurado popular por la muerte de Amin Oudriss Odris, ocurrida durante la celebración de su 21 cumpleaños en la zona de Vinos de Ourense.

El juicio con jurado popular por el crimen de Amin Oudriss Odris, el joven que perdió la vida en la zona de Vinos de Ourense el 29 de noviembre de 2024 mientras celebraba su 21 cumpleaños, ha comenzado este lunes con su primera sesión. El tribunal encargado de dictar el veredicto está compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres, además de dos varones que actuarán como suplentes.

En esta jornada de apertura, las partes han expuesto unas tesis completamente enfrentadas. La fiscal Sonia Rodríguez responsabiliza a Nicusor S., el único acusado, de un delito de homicidio.

Por su parte, la acusación particular que ejerce David de León Rey eleva la calificación jurídica a asesinato, sosteniendo que se trató de un ataque sorpresivo que impidió cualquier defensa de la víctima.

En el extremo opuesto, la abogada de la defensa, Carla Vaquero, pide la absolución, argumentando que su cliente es inocente y que actuó en estricta legítima defensa ante una brutal agresión previa del fallecido.

Antes de escuchar la declaración del inculpado, la sala visualizó la reproducción de un vídeo en el que se observa cómo un grupo de jóvenes agrede a Nicusor en la calle Pizarro, un suceso ocurrido sobre la una y media de la madrugada tras un altercado inicial.

Una noche de fiesta que acabó en tragedia

El relato del acusado —de nacionalidad rumana y residente en España desde hace 22 años, a donde llegó con apenas 19— retrocedió a los momentos previos a la tragedia para contextualizar los hechos. A preguntas de su letrada, Nicusor trazó un perfil de hombre de familia y trabajador: explicó que es padre de tres hijos (de 4, 8 y 12 años) y que lleva una década trabajando como autónomo en el sector forestal.

A la izquierda, el agresor recibe patadas en el suelo, en la calle Pizarro. A la derecha, el autor de los hechos detenido en la calle Porto Carreiro sobre el río Barbaña tras acuchillar al joven de 21 años.

En aquel momento vivía en la localidad lucense de Sober y relató que esa noche había bajado de fiesta a Ourense junto a su compañero de trabajo, Dumitru, y dos mujeres, madre e hija. Tras dejar el coche aparcado en la Alameda terminaron entrando en el pub Destino tras un periplo previo por otros bares.

Fue en el interior de este local donde se encendió la mecha del conflicto tras derramar accidentalmente una copa sobre Amin, según la versión del inculpado. Pese a que Nicusor aseguró que pidió disculpas inmediatas e intentó pagarle la bebida para apaciguar los ánimos, la respuesta fue una avalancha de hostilidad de la víctima y sus amigos. "Me decían que me iban a pegar, que me iban a rajar cuando saliera fuera", relató ante el tribunal.

La emboscada y el linchamiento en la calle

Ante este clima de intimidación, el acusado y sus acompañantes decidieron abandonar el local, pero al salir fueron emboscados. En un testimonio, Nicusor detalló cómo se vio acorralado en la calle Pizarro por el grupo de jóvenes, que comenzó a atacarlo de manera muy agresiva. Explicó que lo derribaron al suelo a base de golpes. Durante este violento linchamiento inicial, el procesado situó a la víctima mortal como uno de los agresores más activos, aportando un detalle: "El fallecido me pisó la cabeza".

Tras lograr zafarse de esta agresión grupal, el acusado relató que se levantó e intentó abandonar la zona marchándose calle abajo. Fue precisamente en ese momento de huida cuando comenzó a ser perseguido por el grupo, que empezó a lanzarle objetos, incluyendo botellas, vasos e incluso un cubo de basura. Nicusor aclaró que portaba una navaja de forma habitual por su trabajo como maderero, ya que la utilizaba a diario en el monte y para comer el churrasco.

Según su versión, durante esa persecución tras el lanzamiento de objetos, Amin se dirigió de frente hacia él de forma muy agresiva y lo situó como la persona más activa en el hostigamiento. En su declaración, hizo hincapié en la corpulencia de la víctima, al que describió como un chico "muy alto, de 1,90 o más". Acorralado y justificando su reacción como un acto desesperado de supervivencia, sacó el arma. "Estaba aturdido, muerto de miedo y me defendí... temía muchísimo por mi vida", confesó con contundencia y en numerosas ocasiones, insistiendo en que nunca quiso pelear. "Yo me estaba escapando... no iba a por él", recalcó, asegurando que solo sacó la navaja en medio del caos para asustarlos y lograr huir de allí.

Tras asestar la puñalada fatal a Amín, que le afectó al corazón, Nicusor huyó corriendo, mirando continuamente hacia atrás porque un grupo de personas lo fue persiguiendo, y acabó arrojando la navaja al río Barbaña cuando se vio acorralado entre el gentío y la policía.

El acusado señaló que, fruto de la paliza grupal, sufrió lesiones en las costillas y hematomas en el pómulo, motivo por el cual acudió a un centro médico días después y fue evaluado por el médico forense.

El jurado popular tiene ahora por delante las próximas sesiones (el juicio durará hasta el lunes) para dirimir si aquella trágica noche de noviembre se cometió un brutal crimen o si fue la respuesta límite de un hombre convencido de que lo iban a matar.