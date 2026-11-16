Nueve jurados para zanjar el último cumpleaños de Amín, el joven que perdió la vida de una puñalada en los Vinos

Imágenes del momento en el que se registró la pelea y se captó al presunto agresor Nicusor, alejándose del lugar de los hechos.

Amín Oudriss Odris no llegó a soplar las 21 velas. El joven, nacido en Almería el 29 de noviembre de 2003, se había instalado hacía un año en un piso compartido del barrio ourensano de As Lagoas tras dejar atrás a sus padres y a su hermano adolescente en el Levante peninsula. Quiso ganarse la vida trabajando en una tienda de telefonía. La noche de su cumpleaños la celebraba en el pub Destino, en la bulliciosa calle Pizarro, epicentro del ocio ourensano.

A la izquierda, el agresor recibe patadas en el suelo, en la calle Pizarro. A la derecha, el autor de los hechos detenido en la calle Porto Carreiro sobre el río Barbaña tras acuchillar al joven de 21 años. | La Región

Todo se malogró sobre la una y media de la madrugada del 29 de noviembre de 2024, cuando la celebración derivó en una espiral de violencia. Sobre lo ocurrido, el sumario judicial refleja una colisión absoluta: mientras la acusación dibuja a un hombre armado con un largo historial que truncó una vida por sorpresa, la defensa retrata a un trabajador acorralado por un numeroso grupo de personas. Ese hombre es Nicusor S., un corpulento ciudadano rumano de 39 años residente en Sober (Lugo). Un empresario maderero, según le confesó al juez, padre de tres hijos que había viajado a Ourense para salir de fiesta junto a otro compatriota, Dumitru, y dos mujeres.

Las acusaciones, sin embargo, subrayan la ausencia de fondos en sus cuentas y un historial policial que incluye condenas por falsedad documental, arrestos por robo con fuerza en 2013, delitos de lesiones y una orden de protección por violencia de género tramitada a principios de 2024.

Reda, amigo de Amín, afirma que Nicusor comenzó a empujarles sin mediar palabra y que, al pedirle explicaciones, propinó un fuerte puñetazo a otro amigo dejándolo inconsciente en el acto.

Con ambos protagonistas en el interior del local, se encendió la primera chispa de una reyerta cuyas causas difieren radicalmente según quién cuente la historia. Nicusor sostiene en su declaración judicial que fue víctima de acoso por parte del grupo de jóvenes magrebíes, quienes habrían intentado robarle la cartera y el teléfono móvil.

Los testimonios que respaldan a la víctima relatan una dinámica distinta: Reda, amigo de Amín, afirma que Nicusor comenzó a empujarles sin mediar palabra y que, al pedirle explicaciones, propinó un fuerte puñetazo a otro amigo dejándolo inconsciente en el acto. Para apuntalar esta versión, María, una de las mujeres que acompañaba a los rumanos, aseguró a la Policía que tanto Nicusor como Dumitru exhibieron navajas abiertas ya en el interior del establecimiento, marcando un preludio tenso antes de salir a la calle.

La violencia se desbordó al cruzar las puertas del pub, trasladándose al asfalto de la calle Pizarro, donde los roles parecieron invertirse momentáneamente. Según las diligencias policiales y una grabación de 14 segundos captada por una testigo, Nicusor fue interceptado por el grupo de jóvenes. El vídeo documenta cómo el hombre cayó pesadamente al suelo, quedando inmovilizado mientras recibía una sucesión de patadas, puñetazos y pisotones dirigidos a su cabeza y estómago. Esta agresión grupal es la piedra angular sobre la que su abogado construye la teoría de la legítima defensa y el miedo insuperable. Magullado y ensangrentado, el hombre corpulento logró incorporarse y comenzó a alejarse tambaleándose en dirección a la Plaza del Hierro.

El arma perforó el tórax del joven, provocándole una rotura cardíaca secundaria. Mientras Amín se desplomaba tocándose el pecho -“me pegó, me pegó, estoy sangrando”-, el agresor emprendió la marcha.

El desenlace fatal se precipitó instantes después, y es aquí donde los relatos se fracturan ante el choque definitivo. Según relató a los investigadores el disyóquey del local, Amín, alterado por la pelea previa, persiguió al hombre que se retiraba del lugar, recogió un vaso de un macetero, lo rompió y se abalanzó sobre Nicusor para clavárselo en el torso, motivando que este sacara su navaja para defenderse y le asestara la puñalada.

Rotura cardiaca

Sin embargo, testigos como Brais y Gabriel desmienten esta dinámica de ataque recíproco: relatan que Nicusor ya caminaba con la navaja abierta en la mano y que, en lugar de seguir huyendo, se detuvo, dio la vuelta sobre sus pasos, se acercó a los jóvenes y asestó una rápida puñalada en el costado de Amín de forma inesperada. Es precisamente esta falta de capacidad de reacción por lo que la familia de la víctima argumenta que no se trata de un homicidio, sino de un asesinato.

El arma perforó el tórax del joven, provocándole una rotura cardíaca secundaria. Mientras Amín se desplomaba tocándose el pecho -“me pegó, me pegó, estoy sangrando”-, el agresor emprendió la marcha. A las 03,20 horas dos horas después del primer encontronazo, Amín falleció en las urgencias del Complexo Hospitalario de Ourense.

La reacción ciudadana entró en escena tras la huida. Un grupo de viandantes y porteros fue tras un hombre armado por las calles San Miguel, Paseo y Reza. La persecución culminó en el puente de Portocarreiro. Para acorralarlo, la multitud comenzó a lanzarle vallas de plástico de una obra. Nicusor respondía amenazándoles con la navaja al grito de “¡ven, ven!”, según relató el testigo José Antonio. Al verse sin salida, arrojó el arma a las aguas del río Barbaña justo antes de ser inmovilizado y entregado a la policía.

Este lunes, comienza el juicio de estos hechos con jurado popular.