Acusan a una hija de amenazar a su madre de 83 años en Ourense: “Si no me das el dinero, te quemaré viva”

El juicio contra Ana Carina L.P., acusada de proferir amenazas en el ámbito familiar contra su progenitora (recientemente fallecida), ha quedado pospuesto para el próximo 12 de enero. La suspensión de la vista oral se acordó este martes a raíz de la incomparecencia de la encausada en la sede judicial en la fecha señalada.

Según recoge el escrito de calificación provisional de la Fiscalía de Ourense, los hechos que centran este procedimiento tuvieron lugar sobre las 12,35 horas del 10 de enero de 2025. En aquel momento, la inculpada se personó en el domicilio de su progenitora, que tenía 83 años en ese momento. Una vez en el lugar, la acusada, según la versión de la fiscal, exigió a su madre la entrega de dinero en efectivo. Ante la negativa de la anciana a facilitárselo, la encausada la apartó físicamente para lograr acceder al interior de la vivienda. Ya dentro del inmueble, comenzó a registrar los distintos cajones de las estancias mientras profería gritos e insultos contra su progenitora, a la que llegó a anunciar que la iba a matar. Tras localizar un sobre con dinero, se apropió del mismo, según sostiene la acusación pública. El episodio, según detalla el Ministerio Público, continuó acto seguido cuando la procesada sacó de entre sus pertenencias un mechero y un spray. Tras encender el encendedor a escasa distancia de la cara de su madre, le manifestó textualmente la siguiente advertencia: “Si no sigues dándome dinero te mato, te quemo viva y el edificio lo exploto”. La alerta dada por un vecino que escuchó el altercado propició la llegada al domicilio de agentes de la policía, que pusieron fin a la situación. Este tipo de incidentes no constituían un hecho aislado, indicando que comportamientos similares ya se habían producido con anterioridad y que generaban “un total desasosiego en la víctima”.

Por todo ello, la Fiscalía tipifica los hechos como constitutivos de un delito de amenazas en el domicilio de la víctima. En su escrito, solicita para la procesada una pena de un año de prisión. Asimismo, interesa la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de tres años. El informe también contemplaba la petición de una orden de alejamiento e incomunicación respecto a su madre, una medida que queda sin efecto tras el deceso de la mujer.