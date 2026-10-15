Acusan a un repartidor de no entregar una estufa: “Una empresa que no controla la mercancía dura dos días”

Jorge Ramón S.C. se sentó este martes en el banquillo de la Plaza 2 de la Sección Penal por un reparto que hizo el 8 de septiembre de 2021. Ese día tenía agendada la entrega de una estufa de pellets a una empresa. “Ese trabajo lo hacía todas las semanas”, explicó. Él defendió que la llevó temprano, sobre las siete u ocho de la mañana, y que luego fue a entregar otro pedido en Ribadavia y volvió para que le sellasen el albarán.

Sin embargo, la empresa se percató que no tenía la estufa cuando un cliente que la compró reclamó su entrega. Por ello, abrió una investigación para esclarecer los hechos, pidió los datos a la compañía de reparto y revisó las cámaras de seguridad para ver qué había pasado.

En las imágenes aportadas a la causa se ve como el trabajador acudió a la empresa en torno a las diez de la mañana, tal y como él mismo declaró. Se observa también como no aparcó el camión en posición de descarga y que no bajó nada del vehículo. Una secuencia que coincide con la versión del acusado.

No obstante, no fue aportada la grabación que se corresponde con las horas en las que Jorge Ramón S.C. dice haber entregado el pedido, por lo que las imágenes no permitieron desmontar la versión del acusado ni tampoco demostrar que no se hizo la entrega.

El trabajador explicó que donde se entregaban los pedidos era el mismo lugar por el que entraban los clientes. “No había organización”, aseguró. Algo que no compartió el fiscal: “Una empresa que no controla la mercancía que recibe dura dos días abierta”. La acusación pública interesó una condena de un año y seis meses de prisión mientras la defensa solicitó la absolución.