“Me llevé mis muebles de Ikea”: juzgan a una inquilina de Verín por apropiarse del mobiliario del piso

El juicio se celebró sin la presencia en la sala de la acusada, quien declaró por videoconferencia.

La magistrada de la Plaza 2 de la Sección Penal, Susana Pazos, tendrá que decidir si los muebles que Kiara S.M. se llevó en abril de 2023 del piso de la avenida de Laza de Verín en el que vivía alquilada eran de ella o de su casera. Esto es fundamental para ver si incurrió o no en un delito de apropiación indebida.

La acusada defendió ayer en el juicio que todo lo que cogió era de su propiedad. “Yo en la furgoneta me llevé mis muebles de Ikea”, señaló. Entre ellos destacó una cómoda y un escritorio blanco. “La Guardia Civil entró en el piso y vio que estaba amueblado”, indicó.

Sin embargo, su casera defendió que varios de los enseres que metió en el vehículo eran suyos. Al respecto, echó en falta mantas, sábanas, edredones, bombonas, dos alfombras, una mesa de escritorio o un sofá. “Me llevó todo lo que tenía”, aseguró.

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Su versión fue apoyada por algunos vecinos del municipio. Una de ellas, contó que acompañó a la casera días antes de que la inquilina se mudase el piso y cuando ella se marchó volvió a entrar a la vivienda y vio que faltaban alfombras.

El sofá recuperado

La casera contó que lo único que pudo recuperar fue un sofá. Según explicó, una amiga suya fue a casa de una vecina del municipio y reconoció el mueble. Ante ello, le pidió que se lo devolviese y así lo hizo. Este enser llegó allí, explicó la propietaria de este inmueble, porque la acusada también estuvo residiendo en su vivienda. De hecho, esta vecina la acabó denunciando, pero Kiara S.M. salió absuelta.

En este caso, la acusación particular pide 18 meses de prisión por un delito de hurto mientras que la Fiscalía interesa 14 meses de prisión al considerar que lo sucedido se encuadra en una apropiación indebida.