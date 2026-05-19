Adif suprimirá cuatro pasos a nivel más hacia Lugo y sigue sin dar soluciones a Peliquín

El paso a nivel de Peliquín, que ya no existirá en el 2027

En el marco del proceso de modernización de la línea Ourense-Monforte-Lugo, Adif avanza en la mejora de la infraestructura ferroviaria con la adjudicación, por 3,54 millones de euros, de las obras para suprimir cuatro pasos a nivel en Sarria (Lugo).

Estas obras forman parte de un plan que prevé eliminar 23 pasos en todo el corredor, dos de ellos en la ciudad, entre los que se encuentra el de Peliquín, donde la obra ya está adjudicada y llegará como más tarde en el año 2027.

En cambio, el proyecto de supresiones contrasta drásticamente con que en el barrio de Peliquín, las obras no vayan acompañadas por alternativas de paso ante el inminente cierre, especialmente para el tráfico rodado, que no cuenta con ningún proyecto en firme, pero también para la conexión de los cerca de 600 vecinos con la zona de O Vinteún y A Ponte, donde se encuentran sus servicios primordiales como supermercado, farmacia o centro de salud.

Las actuaciones en la provincia lucense contemplan soluciones integrales que incluyen pasos inferiores para vehículos agrícolas, pasarelas peatonales integradas en el Camino de Santiago y la mejora de viales conectados a pasos superiores ya en servicio.

Pero la realidad en Ourense es radicalmente distinta. Mientras otros municipios reciben pasos subterráneos y viales de conexión, Adif y el Concello han limitado el futuro de Peliquín a una pasarela exclusivamente peatonal. El cierre del actual paso a nivel cortará la principal arteria de la zona, obligando a los vehículos a dar enormes rodeos y creando un peligroso tapón para el acceso de emergencias como ambulancias o bomberos.

El malestar vecinal es absoluto, agravado por meses sin servicio de autobús urbano y la desconexión de los servicios de limpieza municipales. Ante la pasividad institucional y la negativa a construir la vía subterránea reclamada, el presidente de la asociación vecinal, Ricardo Vázquez, reitera la desesperación: “Non sabemos nada, síguennos sin dar ningún tipo de solución”.