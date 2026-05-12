La adjudicación del bus urbano a Gavilanes, a falta de un trámite

El culebrón del bus urbano de Ourense encara su teórica recta final. Tras diez años con el contrato caducado y el servicio operando en precario, la mesa de contratación del Concello de Ourense ha propuesto definitivamente adjudicar la concesión a la UTE formada por la ourensana Gavilanes y la catalana Sagalés -año y medio después de iniciar el concurso-. El acta confirma que la alianza asumirá el servicio para el periodo 2026-2031 por un montante total de 39.250.187,78 euros (con el IVA incluido, resultante de la suma de las seis anualidades estipuladas), fijando el coste por kilómetro en 0,70 euros con impuestos. La decisión corona un procedimiento cuestionado por el interventor, que llegó a advertir que el informe técnico que aupó a Gavilanes adolecía de una “desigualdad de trato”, en el que se premiaban criterios subjetivos que ni siquiera figuraban en los pliegos.

Si nada se tuerce, el contrato quedará en manos de una empresa cuya evidente sintonía con el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ha estado bajo la lupa. Ahora, el expediente solo espera la aprobación de la junta de gobierno local, siempre y cuando Avanza u otros competidores no cumplan su amenaza de impugnar.

En paralelo, el transporte metropolitano intenta seguir abriéndose paso. El presidente de la Diputación, Luis Menor, dijo ayer que el Concello ya ha propuesto las líneas y paradas concretas del plan piloto para conectar la ciudad con los municipios limítrofes. Menor precisó que el metropolitano está blindado para integrarse sin empezar de cero, acabe el servicio adjudicado o en los tribunales.