¿Sabe usted que los urbanos de Ourense hacen de todo?

¿Sabe usted que los autobuses urbanos en Ourense tienen una gran variedad de usos, no siempre ligados con la movilidad urbana? ¿Que este domingo se instaló uno a modo de muro de contención en Curros Enríquez para evitar la entrada de los vehículos durante la carrera de la Policía Nacional? ¿Que disque alguno llegó a pensar que se trataba del coche escoba para los deportistas aquejados de una pájara?