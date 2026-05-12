Adjudicadas las obras en el trayecto en Ourense-Barbantes y la estación de Lubián tras los temporales a la empresa ourensana Copasa

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el anuncio de formalización de contratos de Adif en relación con las obras de emergencia por los daños ocasionados por los temporales de febrero en la estación de Lubián y en el trayecto Ourense-Barbantes.

Según consta en el anuncio, las obras se adjudicaron el 9 de marzo a la empresa Copasa —solo se recibió una oferta— y el valor de la oferta seleccionada asciende a 1.275.295 euros.

Por otra parte, el BOE también publica un anuncio de formalización de contrato de Adif cuyo adjudicatario es la empresa Técnica y Proyectos SA, por un importe de 199.500 euros, para prestar asistencia técnica en relación con estas mismas obras de emergencia derivadas de los daños provocados por los temporales en Lubián y en el trayecto Ourense-Barbantes.

Además, otras publicaciones oficiales y referencias vinculadas a estas actuaciones ferroviarias apuntan a que las intervenciones fueron tramitadas por la vía de emergencia, un procedimiento excepcional que permite acelerar la reparación de infraestructuras consideradas estratégicas tras episodios meteorológicos adversos. También se enmarcan dentro de las actuaciones impulsadas por Adif para garantizar la seguridad y la normalidad del tráfico ferroviario en la red gallega tras los temporales registrados a comienzos de año.