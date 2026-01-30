Admite que escondía 8.000 dosis de heroína entre su ropa

René M.C., de 30 años, aceptó una pena de tres años y medio de prisión tras reconocerse autor de un delito contra la salud pública ante la Audiencia Provincial de Ourense. El caso, resuelto mediante una audiencia preliminar en la que se refrendó una conformidad que evita el juicio oral, pone fin a un episodio que la Policía Nacional describe en sus informes como una intervención de riesgo en una zona especialmente sensible de la ciudad: el barrio de Covadonga.

Aunque la Fiscalía de Ourense solicitaba inicialmente cuatro años de cárcel y una multa superior a los 28.000 euros, la pena se ha visto rebajada al aplicarse la atenuante de drogadicción, reconociendo la grave dependencia del acusado.

La detención no fue fruto del azar. Según recoge el atestado policial, a las 20,34 horas del 17 de julio de 2024, una patrulla Zeta de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplegó en el cruce de la calle Valdegola con la calle Zaragoza. Los agentes tenían una misión específica: realizaban labores de “prevención de robos y venta de sustancias estupefacientes” en un lugar que el propio informe policial subraya como una “zona frecuentada por drogodependientes”. No en vano, el grupo de Estupefacientes califica como “supermercado de la droga” ese barrio en concreto de la periferia.

“Alto policía”

Fue en ese contexto de vigilancia cuando los agentes detectaron a René. Al ver el vehículo rotulado patrullando ese punto de venta habitual, el joven mostró una “actitud huidiza y esquiva”, intentando alejarse apresuradamente. Ese comportamiento en un área bajo vigilancia especial fue el detonante de la intervención.

La patrulla de seguridad ciudadana realizaba labores de prevención de robos y venta de drogas en el barrio

Cuando los agentes se dirigieron a él para identificarlo, el sospechoso emprendió la huida a la carrera, obligando al vehículo policial a iniciar una persecución coche contra peatón. La situación fue tal que los funcionarios tuvieron que utilizar el sistema de megafonía del coche patrulla, conminándole a través del altavoz con un “alto policía” mientras conducían tras él.

El acusado ignoró las órdenes amplificadas y aceleró. La huida recorrió unos cien metros de asfalto por la calle Valdegola hasta que el sospechoso se desvió bruscamente hacia un camino de tierra de la misma vía, intentando dificultar el acceso del vehículo policial. Viéndose acorralado en la pista de tierra, René sacó de entre su ropa una bolsa blanca y la arrojó al suelo antes de ser interceptado. Los agentes recuperaron un paquete envasado al vacío con un bloque de sustancia marrón que resultó ser 523 gramos de heroína.

La actitud huidiza y esquiva del inculpado al ver al coche patrulla levantó sospechas entre los agentes policiales

El atestado policial revela la verdadera dimensión del alijo interceptado en esta zona de menudeo. Mientras la tasación judicial técnica valoró la droga en 14.352 euros basándose en su pureza (15%), los expertos del Grupo de Estupefacientes estimaron el daño real en la calle: esa cantidad, una vez “cortada” y distribuida por dosis, habría supuesto 8.000 dosis, alcanzando un valor en el mercado ilícito de 120.000 euros.

La sentencia es firme. No obstante, el abogado de la defensa, Luis Salgado Carvajales, solicitará la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. El letrado argumentará que su cliente se encuentra actualmente en tratamiento de deshabituación en la Unidad de Conductas Adictivas (UCA), buscando evitar la entrada en prisión para continuar su rehabilitación.