El juez decidirá si el despido de una empleada del Colexio da Avogacía de Ourense fue una represalia

¿Una represalia o una decisión justificada? Estas son las dos posturas que se debatieron ayer en el juicio celebrado en el Social 1 por el despido de una trabajadora del Colexio da Avogacía de Ourense (ICA). A la empleada, quien llevaba temas del turno de oficio, le comunicaron el cese en octubre de 2025. La afectada decidió presentar una demanda al considerar que se vulneraron sus derechos con esta decisión. El juicio se celebró ayer en el Social 1 ante una gran expectación -los asientos destinados al público se llenaron de abogados interesados en el caso-.

La abogada de la empleada explicó que no existe una causa organizativa ante el argumento del ICA de que había duplicidad de funciones, por lo que no sería necesaria su labor. Sin embargo, la parte demandante señaló que esto es contradictorio con que el Colexio contratase a un nuevo trabajador por un aumento de trabajo. Además, apuntó a que la junta de gobierno, que tomó posesión en febrero, ofreció salidas a casi todos los trabajadores y solo despidió a una, a la que tenía menos antigüedad. “Es una purga laboral”, aseguró con rotundidad. En su demanda, solicita una indemnización de 30.000 euros para la empleada por daño moral.

No compartió estos argumentos la abogada que representa al Colexio da Avogacía, quien calificó el despido de una “decisión organizativa legítima”. Defendió que se llevó a cabo el despido porque había una duplicidad de funciones y señaló que las contrataciones posteriores fueron para cubrir bajas. “Es falso que el despido sea una represalia por las demandas de los compañeros”, indicó. Por otra parte, afirmó que no hubo tampoco vulneración de la libertad sindical, otro de los puntos de la demanda. “La empresa desconoce el sentido del voto de los trabajadores”, señaló.

Compañera de trabajo

Entre las testigos que comparecieron estuvo una compañera de la trabajadora despedida. Explicó que el día que conoció el cese le dio un fuerte ataque de ansiedad y que incluso tuvo que coger la baja laboral. Ahora será el juez quien decida sobre el despido de la trabajadora del Colexio da Avogacía.