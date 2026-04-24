Admite un hurto gourmet: ibéricos y leche condensada

Los hechos ocurrieron en el mes de febrero en un establecimiento de la calle Leiras Pulpeiro. La acusada intentó llevarse una gran cantidad de productos gourmet -entre ellos quesos curados, jamón, anchoas y embutidos ibéricos- ocultos en una bolsa de rafia, pero fue interceptada por el personal de seguridad del local.

Lejos de deponer su actitud al ser descubierta, la mujer trató de huir con el botín. Al verse rodeada, comenzó a insultar y a proferir amenazas de muerte a los vigilantes (“Os juro que os mato”), propinándoles patadas y puñetazos. A la llegada de la Policía Nacional, la situación tomó un tinte surrealista: ignorando por completo los requerimientos de los agentes, la acusada abrió e intentó beberse un bote de leche condensada que también había sustraído previamente.

Nadie sufrió lesiones

Aunque el fiscal solicitaba inicialmente para ella 11 meses de prisión por un delito de robo con violencia o intimidación, el caso se ha resuelto con un acuerdo de conformidad. El Ministerio Público accedió a rebajar la condena a tres meses de cárcel. Tuvo en cuenta que el robo se quedó en grado de tentativa, que ninguno de los empleados del supermercado llegó a sufrir lesiones por los golpes y que la totalidad de los artículos sustraídos -valorados en 198,96 euros- pudieron ser recuperados en perfectas condiciones para su venta.