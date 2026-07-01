Admite que jugó al bingo con una tarjeta robada en un coche en Ourense

Cristian P.D., de 28 años, aceptó una condena de un año y tres meses de cárcel en la Sección Penal (Plaza 2) del Tribunal de Instancia de Ourense por un delito de robo en concurso con estafa informática.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 24 de enero de 2023, cuando el acusado rompió la ventanilla de un coche estacionado en la plaza de la Legión de esta capital y accedió a su interior para sustraer una cartera que contenía documentación personal y una tarjeta de crédito. Esa misma noche, el joven utilizó dicha tarjeta para pagar un taxi, realizar diversas compras y adquirir cartones en un bingo.

Como resultado de estos actos, los desperfectos ocasionados en el vehículo asaltado ascendieron a 290,79 euros, mientras que el dinero defraudado ilícitamente con la tarjeta sumó 185 euros.

Tras el acuerdo de conformidad, la pena impuesta resultó menor a los dos años de cárcel que la Fiscalía de Ourense solicitaba inicialmente en su escrito de acusación.