SEGURIDAD EN EL CAMPO
Refuerzo de vigilancia por robos en el regadío en A Limia
SEGURIDAD EN EL CAMPO
Los agricultores de la comarca de A Limia denuncian sustracciones de material en sus zonas de cultivo, señalando la falta de elementos de construcción destinados al sistema de regadío, piezas de cableado y reservas de combustible, así como llaves de paso y materiales menores. Según los testimonios de los afectados, los incidentes se registran de forma reiterada: “Todos os fines de semana hai algunha festa”.
Respecto a la situación actual, un agricultor de As Lamas señala: “En moitas zonas este ano levan a feito. Non sei si para vender, para facer chatarra ou si o fan por foder. É inexplicable”. Los afectados señalan que además de los robos, “van a polos motores de regar, danando os radiadores e ventiladores. Así non se pode, inda estamos empezando a regar coma quen dí e xa hai perdas nalgúns casos de 1.000 ou 2.000 euros, se non son máis”.
En moitas zonas este ano levan a feito. Non sei se para vender, para facer chatarra ou se o fan por foder. É inexplicable
El mismo productor detalla el cambio de tendencia respecto a campañas anteriores: “Estes anos atrás había a veces cousas menores, codos, chaves, algo de gasoil. Este ano é a diestro e siniestro, métense as leiras e levan de afeito. A nós leváronnos unha enteira de piezas, e iso xa non é o habitual, algo pasa aquí”. Sobre la forma de actuar en las fincas y el peligro de manipular las instalaciones de suministro, otro de los afectados explicaba: “En Lamas quixeron roubar moito cable de Deus e viñan moi preparados para facelo”. El gasóleo agrícola es otro de los productos que desaparece: “En Solveira, onde a balsa de auga, fartáronse a roubar gasoil”.
Para analizar los hechos y cómo proceder, el Concello de Xinzo de Limia convocó el viernes una reunión presidida por el alcalde, Amador Díaz, con la asistencia de productores, el concejal Ramón Gómez y representantes de la Guardia Civil y la Policía Local.
Tras poner en común los partes de sustracciones, se acordó incrementar las patrullas en el perímetro de las parcelas y crear un canal de comunicación entre agentes y agricultores. Además, los productores anunciaron la instalación de sistemas de grabación en casetas de almacenaje y plantas fotovoltaicas del sistema de regadío.
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