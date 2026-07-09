Admite tocamientos ante el Juzgado de Ourense a la hija de su expareja

La Audiencia ratificó mediante un acuerdo de conformidad la condena de dos años de prisión para Benito P.L. por un delito continuado de agresión sexual. El procesado reconoció los hechos, que tuvieron lugar en el domicilio familiar en el que convivía con su entonces pareja sentimental y la hija de esta.

El inculpado admitió que, coincidiendo con la adolescencia de la menor y hasta agosto de 2023, cuando la víctima ya tenía más de 16 años, comenzó a dirigirle comentarios sexuales claramente inadecuados. Los abusos escalaron cuando comenzó a restregarse contra ella y llegó a realizarle tocamientos no consentidos en el pecho y la entrepierna por debajo del pijama.

La pena contempla la atenuante por reparación del daño, dado que Benito consignó de manera previa al juicio la cantidad de 4.000 euros para indemnizar a la víctima. La sala decidirá si suspende el ingreso en prisión porque no tiene antecedentes, pero la condena le impone una orden de alejamiento que prohíbe al agresor acercarse a menos de 200 metros o comunicarse con la víctima durante tres años. La libertad vigilada durará tres años y se suma a la inhabilitación absoluta para ejercer cualquier profesión o actividad en contacto directo con menores por un plazo de cinco años.