Condena de dos años de cárcel por una agresión sexual tras una churrascada en Ramirás

El acusado de agredir sexualmente a una mujer durante el verano de 2022 aceptó una pena de dos años de cárcel tras llegar a un acuerdo de conformidad en la audiencia preliminar celebrada este jueves en la Audiencia. La apreciación de la atenuante cualificada de dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento ordinario rebajó sustancialmente las penas iniciales del fiscal, que en su escrito provisional solicitaba siete años y seis meses de cárcel.

Como parte de la resolución aceptada en sala, se acordó también una orden de alejamiento de siete años, cuatro años de libertad vigilada y la prohibición de desempeñar trabajos que impliquen contacto con menores durante otros cuatro años; unas cifras notablemente inferiores a los dieciocho, seis y nueve años, respectivamente, que pedía originalmente la acusación pública.

Los hechos que motivaron esta condena ocurrieron en la madrugada del 17 de junio de 2022. El encausado, Benjamín V.N.C., con múltiples antecedentes penales por delitos como estafa, robo con violencia y conducción bajo los efectos de drogas y alcohol, acudió como invitado a una churrascada que se celebraba en una vivienda de Ramirás.

Sobre las cuatro de la madrugada, cuando algunos invitados ya se habían marchado y la pareja de la víctima había abandonado el domicilio aproximadamente media hora antes, el agresor se introdujo en la habitación donde la mujer se encontraba profundamente dormida boca abajo. Aprovechando su estado de vulnerabilidad, le desabrochó el sujetador y comenzó a tocarle los pechos para, posteriormente, agredirla sexualmente con penetración. A consecuencia del ataque, la mujer sufrió un leve eritema en los genitales externos.

Retira la indemnización

Finalmente, durante la vista, la acusación particular decidió retirar su petición de responsabilidad civil.