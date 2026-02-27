Admiten que asaltaron dos bares de Ourense en la misma noche

La jueza titular de la plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense condenó este jueves a Diego R.S. y a Rubén B.F. por el robo en dos bares de la ciudad. Diego R.S. aceptó una pena de un año y 11 meses de prisión al aplicársele la atenuante de drogadicción junto con la circunstancia agravante de reincidencia que ya pesaba sobre él. Por su parte, Rubén B.F. fue condenado a 15 meses de cárcel.

Los hechos juzgados se remontan a la madrugada del 22 de agosto de 2025, cuando, sobre las 4,15 horas, accedieron a la cafetería Miramiño, situada en la avenida de Marín 3, tras romper los cristales de dos ventanas. De este primer establecimiento consiguieron llevarse la caja registradora con 400 euros en su interior. A continuación, se desplazaron hasta la cafetería Galaica, en la calle Ribeira de Cenado 3, donde forzaron la persiana. Sin embargo, no lograron llevarse ningún botín de este segundo local, ya que fueron interceptados a su salida por agentes de la Policía Nacional.

Ambos acusados deberán hacer frente, de manera conjunta y solidaria, al pago de la responsabilidad civil. Esta indemnización incluye los 400 euros de la caja registradora, 106,41 euros por los daños ocasionados en la cafetería Miramiño y otros 992,20 euros por los desperfectos causados en la persiana.