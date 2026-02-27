A juicio en Ourense por amenazar con quemar viva con un mechero y un spray a su propia madre

La Sección Penal (plaza 2) celebrará próximamente un juicio contra una mujer acusada de amenazar de muerte a su madre, de 83 años, para exigirle dinero. Según el escrito de la Fiscalía, la inculpada llegó a encender un mechero junto a un spray frente al rostro de la víctima, amenazando con quemarla viva y hacer explotar el edificio si no le entregaba el efectivo. También registró los cajones, según la fiscal, y se apoderó de un sobre. Por estos hechos, se enfrenta a una petición de un año de prisión y a una orden de alejamiento de dos años.

Relacionado Piden 12 años para un hombre por agredir sexualmente y amenazar a su expareja en Ourense