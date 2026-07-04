Adrián Sánchez Fernández, químico ourensano: "Queremos cuestionar el papel central del agua en la biología"

Adrián Sánchez Fernández (Ourense, 1989) acaba de recibir el Premio María Miguel 2026 de la European Colloid and Interface Society (ECIS), uno de los principales reconocimientos europeos para jóvenes investigadores. Desde Santiago de Compostela, estudia cómo se comportan proteínas y otras biomoléculas fuera del agua, una línea de investigación novedosa que busca ampliar los límites de la biología tal y como siempre se ha conocido.

Pregunta. Siempre nos enseñaron que el agua es esencial para la vida. Usted intenta estudiar procesos biológicos sin ella.

Respuesta. Sí, trabajamos con unos líquidos especiales llamados disolventes eutécticos, que pueden prepararse a partir de moléculas presentes en la naturaleza. Nuestro objetivo es cuestionar la idea de que el agua es el único medio en el que pueden producirse procesos biológicos relevantes. Estos sistemas nos permiten estudiar cómo se organizan las biomoléculas y qué funciones podrían desempeñar en entornos distintos a los acuosos.

P. ¿Hasta qué punto el agua es realmente imprescindible para la vida?

R. Nosotros no investigamos vida extraterrestre, pero sí intentamos entender hasta qué punto el agua es realmente necesaria. Los libros de texto la sitúan en el centro de la biología porque así evolucionó la vida en la Tierra. Estamos viendo que algunas proteínas pueden realizar funciones en condiciones muy diferentes a las habituales. Además, existen organismos capaces de sobrevivir en ambientes extremos de temperatura, salinidad o deshidratación, por lo que creemos que merece la pena explorar estas posibilidades.

P. ¿Las biomoléculas que investigan se comportan igual que en el agua?

R. Vemos un espectro muy amplio de comportamientos. Hemos conseguido que algunas mantengan la misma estructura que tendrían en agua incluso en sistemas que nada tienen que ver con ella, pero también podemos modificar las propiedades del disolvente para que adopten estructuras distintas o desarrollen comportamientos colectivos diferentes.

P. ¿Qué cree que ha valorado el jurado para concederle este premio?

R. No somos los únicos investigadores que trabajamos en este ámbito, pero muchas de las cosas que hacemos sí son pioneras. Nuestra investigación es muy fundamental y busca comprender cómo funcionan estos sistemas, aunque ese conocimiento ya está siendo utilizado por otros grupos para desarrollar aplicaciones más directas, por ejemplo en el ámbito farmacéutico.

P. ¿A nivel concreto en que se puede aplicar?

R. Una de las líneas que estamos explorando está relacionada con la estabilización de biomoléculas. El ejemplo que solemos utilizar es el ARN empleado en las vacunas del covid, que fueron muy complicadas de transportar. Uno de los mecanismos que favorece su degradación es precisamente el agua. Si el agua es parte del problema, queremos estudiar que ocurre cuando no está presente.

P. ¿Hubo algún momento en el que sintiera que estaba ante algo importante?

R. Recuerdo especialmente un proyecto sobre proteínas en el que llevábamos años trabajando pero sentíamos que nos faltaba una pieza para completar la historia. Un día volvía de Francia en avión y vi a una persona bebiendo una Coca-Cola. No tuvo una relación directa con lo que descubrimos después, pero aquella imagen me hizo darle vueltas a una idea. Al día siguiente la pusimos a prueba en el laboratorio. La primera prueba pareció un fracaso en un primer momento y me fui a casa absolutamente convencido de que no había funcionado. Sin embargo, cuando regresé al día siguiente descubrimos que se había formado exactamente lo que buscábamos. Era el primer sistema de gelificación basado en proteínas en ausencia de agua. Fue una alegría enorme.