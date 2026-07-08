Aeronáutica, en Ourense, se sitúa en el top tres de notas de corte de las universidades de Galicia
NOTAS DE CORTE
La Universidad de Vigo no cierra ninguno de sus grados en el primer llamamiento a matrícula. Conoce las notas de corte.
La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) publicó ayer el primer llamamiento de matrícula. La Universidad de Vigo conoce ya las primeras notas de corte de sus titulaciones, sin embargo, todo a punta a que serán provisionales ya que ninguno ha cerrado sus plazas.
El PARS de Ingeniería Aeronáutica (programa que vincula un grado y un título de Máster) repite como la titulación con la nota de corte más alta de toda la Universidad de Vigo, con un 13,010. Se sitúa como la tercera titulación con la calificación de acceso más alta de las tres universidades gallegas, por detrás de Matemáticas y Física (13,449) e Ingeniería Informática y Matemáticas (13,046), ambas impartidas en Santiago de Compostela.
El podio de las notas más altas del Campus lo completan, al igual que sucedió en el curso 25/26, el grado de Ingeniería Aeroespacial (12,316) y Relaciones Internacionales (11,836). Existen también cuatro carreras que piden un 5,000 para su ingreso en el campus universitario ourensano, son los grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ingeniería Agraria y Turismo. El Campus de Ourense ofertó un total de 1.017 plazas, repartidas en 24 titulaciones.
NOTAS DE CORTE PROVISIONALES DEL CAMPUS
- PARS en Ing. Aeroespacial 13,010
- Ingeniería Aeroespacial 12,316
- Relaciones Internacionales 11,836
- Enfermería 11,190
- Ingeniería Informática y Inteligencia Artificial 10,992
- ADE + Derecho 9,732
- Educación Primaria 9,192
- Inteligencia Artificial 8,743
- Educación Infantil 8,251
- Derecho 8,048
- Ingeniería Informática 7,764
- PARS Ing. Informática 7,728
- ADE + Ingeniería Informática 7,726
- Ingeniería Agraria + Ciencia y Tec. Alimentos 6,834
- Educación Social 6,592
- Xeografía e Historia 5,846
- Turismo + Geografía e Historia 5,730
- Ciencias Ambientales 5,202
- Ingeniería Agraria + Ciencias Ambientales 5,118
- Trabajo Social 5,022
- Administración y Dirección de Empresas 5,000
- Ciencia y Tecnología de los Alimentos 5,000
- Ingeniería Agraria 5,000
- Turismo 5,000
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