Aeronáutica, en Ourense, se sitúa en el top tres de notas de corte de las universidades de Galicia

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) publicó ayer el primer llamamiento de matrícula. La Universidad de Vigo conoce ya las primeras notas de corte de sus titulaciones, sin embargo, todo a punta a que serán provisionales ya que ninguno ha cerrado sus plazas.

El PARS de Ingeniería Aeronáutica (programa que vincula un grado y un título de Máster) repite como la titulación con la nota de corte más alta de toda la Universidad de Vigo, con un 13,010. Se sitúa como la tercera titulación con la calificación de acceso más alta de las tres universidades gallegas, por detrás de Matemáticas y Física (13,449) e Ingeniería Informática y Matemáticas (13,046), ambas impartidas en Santiago de Compostela.

El podio de las notas más altas del Campus lo completan, al igual que sucedió en el curso 25/26, el grado de Ingeniería Aeroespacial (12,316) y Relaciones Internacionales (11,836). Existen también cuatro carreras que piden un 5,000 para su ingreso en el campus universitario ourensano, son los grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ingeniería Agraria y Turismo. El Campus de Ourense ofertó un total de 1.017 plazas, repartidas en 24 titulaciones.