“O Afiador”, un guía turístico hecho con IA que recomienda visitas o sitios para comer o dormir

La Diputación de Ourense ha presentado su nuevo plan turístico “Ourense, cerca de ti”, donde va a incorporar una serie de elementos virtuales de medición, apoyo y guías virtuales para mejorar la experiencia del turista, siempre bajo la premisa de “crecer sin desbordar”, según apuntaba el presidente del ente provincial, Luis Menor.

Se trata de recuperar un personaje típico y popular de la cultura ourensana, y traerlo al mundo digital con la premisa de ayudar a la gente"

La cara visible de esa nueva estrategia es “O Afiador”, un personaje virtual creado mediante Inteligencia Artificial (IA) con el que los turistas podrán realizar videollamadas e informarse sobre su destino, encontrar lugares donde pernoctar o comer, o recibir información de los puntos que visita. Marcos Valiño, responsable de transparencia de la Diputación, explicaba que “se trata de recuperar un personaje típico y popular de la cultura ourensana, y traerlo al mundo digital con la premisa de ayudar a la gente basándose en sus conocimientos”.

Durante el acto de presentación, se realizó una interacción con el personaje digital, quien fue capaz de recomendar vinos y espacios para visitar en la comarca de O Ribeiro, además de aportar algunos detalles sobre los afiladores, su popularidad en Ourense y su jerga propia, el barallete. “Incluye líneas de diálogo sobre el propio personaje y su historia, y estará disponible en varios soportes de la provincia”, añadía Valiño.

La idea detrás de “O Afiador” es “crear una experiencia cercana y amigable”, indicaba el responsable de transparencia de la Diutación, quien adelantaba que el chatbot es solo una de las herramientas turísticas desarrolladas, que forma parte de una estrategia que permita “a las instituciones, medir el rendimiento de sus recursos turísticos. A las empresas, comercializar sus productos sabiendo qué le interesa al visitante”.

A través del dato

Dicha estrategia se articulará mediante la Plataforma Intelixente de Destinos de Ourense, un sistema puesto en marcha en colaboración con el ministerio de Industria y Turimo gracias a una inversión de 1,3 millones de euros.

O obxectivo do proxecto é, grazas a recopilación de datos, evitar masifiicacións e pontenciar e mellorar a oferta turística"

Luis Menor, presidente de la Diputación, indicaba que “o obxectivo do proxecto é, grazas a recopilación de datos, evitar masifiicacións e pontenciar e mellorar a oferta turística. Para as empresas, poder presentar ofertas baseadas na xeolocalización e outras ferramentas, convertendo cada visita a Ourense nunha oportunidade para as nosas compañías”, a quienes se les ofrece “un ecosistema interconectado que proporciona información para abrir novos canais e espazos fora das áreas tradicionais de venda”, mostrando “unha cercanía que procure o regreso do viaxeiro”.

Apuesta única

El presidente provincial destacó también que “somos a única administración pública de Galicia en obter esa subvención, o que nos permite desenvolver políticas que non poderíamos facer doutra forma”, añadía Menor, pues “ofrecemos estas tecnoloxías e productos en plena colaboración e sintonía co resto das institucións”.

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Además de la mejora de la oferta, Luis Menor comentaba que la plataforma les permtirá “unha xestión turística competitiva baseada no dato. Non é dixitalizar por dixitalizar, senón desenvolver capacidades reais con novas ferramentas”, entre las que incluía “obter información sobre visitas, pernoctacións e destinos preferidos, prever aglomeracións, ou ofrecer visitas virtuais para mellorar a experiencia do visitante”, además de poder articular ofertas especiales vinculadas a eventos como el Entroido. “É algo necesario para competir nun mundo globalizado”, concluía.