¿Sabe usted que el alcalde de Ourense no se sabe el himno de Galicia?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el ridículo de Jácome

La Región
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Publicado: 09 jul 2026 - 14:30 Actualizado: 09 jul 2026 - 14:37
Silencio sepulcral del calcalde durante el himno
Silencio sepulcral del calcalde durante el himno

¿Sabe usted que es posible que haya dirigentes municipales que gobiernan alguna de las siete grandes ciudades de la comunidad que no sepan el Himno gallego? ¿Que en los actos públicos resulta bochornoso-barra-sonrojante que sean incapaces de seguir más allá de la primera estrofa?

¿Que es de primero de alcaldía saber estas cosas elementales al menos para no hacer el ridículo en público?

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