Los alcaldes del rural de Ourense ven “imposible” cumplir con la fecha límite de limpieza de franjas del 31 de mayo

La visión general de los alcaldes de la provincia de Ourense es que no existe ninguna posibilidad en la práctica de que se cumpla con la limpieza completa de fincas el 31 de mayo, ante la falta de medios, los miles de fincas que hay en cada municipio, la imposibilidad de entrar con maquinaria en algunas de ellas, o el colapso de las empresas locales de desbroce, ante la oleada de solicitudes.

En concellos como Muíños, que cuenta con hasta 38 aldeas “a realidade choca frente aos procedementos administrativos”, como indicó su alcalde, Plácido Álvarez, que resaltó que cumplir con el plazo “é totalmente imposible, a norma di o que di, pero logo hai miles de parceliñas que as hai que limpar a man”, añadiendo que “a xente maior non o dá feito porque non ten saúde para facelo. E logo, aínda que queiran que llo fagan, as empresas están desbordadas. Aquí xa non hai quen faga os traballos”.

El inicio de los desbroces después de la época de lluvias fue relativamente tardío: “Ata finais de marzo non se puido facer nada”, afirmó la alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino. Por su parte, el alcalde de A Gudiña, Néstor Ogando dio fe de los retrasos de la administración al indicar que en su concello “aínda están facendo a limpeza correspondente ao ano pasado nalgunhas franxas”.