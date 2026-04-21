La Xunta impulsa 22 brigadas contra incendios en Ourense con una inversión de casi 4 millones

La Consellería do Medio Rural ha reforzado su colaboración con las mancomunidades de la provincia de Ourense para la creación de 22 brigadas destinadas a la prevención y defensa contra incendios forestales.

La conselleira María José Gómez firmó el convenio en el marco del protocolo con la Diputación de Ourense, sumando a esta iniciativa a las mancomunidades de la Comarca de Ourense y Santa Águeda, que se incorporan a las ya participantes desde el pasado año.

Cada mancomunidad contará con cuatro brigadas (excepto Santa Águeda, que tendrá dos) formadas por entre cuatro y cinco integrantes. Estas unidades desarrollarán labores de vigilancia, prevención y apoyo en la extinción de incendios, tanto de forma manual como mecanizada, durante seis meses, desde el 4 de mayo hasta principios de noviembre.

Inversión y financiación

La Consellería aportará más de 1,9 millones de euros para esta iniciativa, cofinanciada parcialmente por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

En total, el protocolo de cooperación entre la Xunta y la Diputación alcanza casi 4 millones de euros en 2026, de los cuales más de 2,5 millones se destinan a brigadas, formación en el Centro Integral de Lucha contra el Fuego de Toén y adquisición de maquinaria. La institución provincial aporta cerca de 1,4 millones para la compra de tractores con desbrozadora.

Refuerzo del Pladiga 2026

Esta actuación se enmarca en la actualización del Pladiga 2026, aprobado recientemente por la Xunta con una inversión récord de 213 millones de euros, un 18% más que el año anterior.

El plan incorpora nuevas tecnologías, como la ampliación de la red de videovigilancia en un 30%, el uso de inteligencia artificial en la gestión y una aplicación móvil para alertar de incendios.

En cuanto a medios humanos, se refuerzan las unidades especializadas en grandes incendios y se suman nuevas brigadas para la temporada de mayor riesgo, junto con más recursos materiales como bulldóceres y medios aéreos.

Con estas medidas, la Xunta busca mejorar la prevención y respuesta ante incendios forestales, uno de los principales retos medioambientales en Galicia.